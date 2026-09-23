Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)
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Характеристики
Описание товара Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)
Циркулярная пила — это электроинструмент, используемый для резки материалов, таких как древесина, пластик и металл. Она оснащена двигателем, который приводит в движение пильный диск, который режет материал. Эта циркулярная пила имеет следующие технические характеристики:. Эта пила имеет несколько преимуществ перед традиционными циркулярными пилами. Например, она не требует подключения к сети, что делает ее более мобильной и удобной в использовании. Кроме того, она имеет высокую производительность благодаря бесщеточному двигателю и скорости вращения диска в 3500 оборотов в минуту. Также стоит отметить, что эта пила оснащена подсветкой рабочей области, что делает работу более точной и безопасной. Кроме того, аккумулятор имеет емкость в 4 Ампер-часа, что обеспечивает длительное время работы без необходимости подзарядки.
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Отзывы о товаре Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)