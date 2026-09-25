Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ
Входит в профессиональную серию SKIL XP и идеально подходит для тяжёлых задач: демонтажных работ, обрезки балок, резки труб и обрезки деревьев. Бесщёточный двигатель нового поколения обеспечивает высокую производительность, эффективность и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с традиционными моторами. Инструмент работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную производительность и надёжную защиту аккумулятора. Двигатель развивает высокую скорость пиления при длине хода 29 мм, а наличие орбитального режима позволяет ускорить процесс при необходимости. Благодаря системе двойных противовесов (VRS) уровень вибрации значительно снижен, что делает работу комфортнее. Быстрая замена полотен без инструмента реализована с помощью системы ‘Clic’. Встроенный LED-свет обеспечивает хорошую видимость даже в условиях плохого освещения. Регулируемая опорная подошва позволяет максимально эффективно использовать полотно. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием повышает комфорт при длительной работе.
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