Top.Mail.Ru
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Емкость аккумулятора
4000
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 890 руб. 
Начислим 1000 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743265
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ
16 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
сабельная
Модель
RS5884
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Сабельная пила SKIL RS5884- Пильное полотно по дереву- инструкция по применению
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
3 000
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
265
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
30
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
473Х108Х174 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х17х11
Вес, кг.
3.39

Описание товара Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ

Входит в профессиональную серию SKIL XP и идеально подходит для тяжёлых задач: демонтажных работ, обрезки балок, резки труб и обрезки деревьев. Бесщёточный двигатель нового поколения обеспечивает высокую производительность, эффективность и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с традиционными моторами. Инструмент работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную производительность и надёжную защиту аккумулятора. Двигатель развивает высокую скорость пиления при длине хода 29 мм, а наличие орбитального режима позволяет ускорить процесс при необходимости. Благодаря системе двойных противовесов (VRS) уровень вибрации значительно снижен, что делает работу комфортнее. Быстрая замена полотен без инструмента реализована с помощью системы ‘Clic’. Встроенный LED-свет обеспечивает хорошую видимость даже в условиях плохого освещения. Регулируемая опорная подошва позволяет максимально эффективно использовать полотно. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием повышает комфорт при длительной работе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
сабельная
Модель
RS5884
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Сабельная пила SKIL RS5884- Пильное полотно по дереву- инструкция по применению
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
3 000
Развернуть
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
265
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
30
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
473Х108Х174 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Входит в профессиональную серию SKIL XP и идеально подходит для тяжёлых задач: демонтажных работ, обрезки балок, резки труб и обрезки деревьев. Бесщёточный двигатель нового поколения обеспечивает высокую производительность, эффективность и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с традиционными моторами. Инструмент работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную производительность и надёжную защиту аккумулятора. Двигатель развивает высокую скорость пиления при длине хода 29 мм, а наличие орбитального режима позволяет ускорить процесс при необходимости. Благодаря системе двойных противовесов (VRS) уровень вибрации значительно снижен, что делает работу комфортнее. Быстрая замена полотен без инструмента реализована с помощью системы ‘Clic’. Встроенный LED-свет обеспечивает хорошую видимость даже в условиях плохого освещения. Регулируемая опорная подошва позволяет максимально эффективно использовать полотно. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием повышает комфорт при длительной работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ - по цене 16890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...