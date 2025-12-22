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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500

21 Отзывы
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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 1
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 2
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 3
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 4
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 5
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 6
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 7
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 8
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 9
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 10
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 11
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 12
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 13
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 14
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 15
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 16
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 17
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 18
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 19
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1500
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 1
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 2
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 3
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 4
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 5
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 6
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 7
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 8
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 9
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 10
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 11
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 12
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 13
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 14
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 15
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 16
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 17
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 18
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 19
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
11 720 руб.  17 280 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500
11 720 руб. -32%
17 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1500
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
210
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х31
Вес, кг.
4.2

Описание товара Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500

Торцовочная комбинированная пила ЗУБР ЗПТК-210-1500 сочетает в себе все функции и преимущества настольной и торцовочной пилы. Она используется для прямого, косого и комбинированного пиления, а также пиления под наклоном. Для поддержания рабочего места в чистоте предусмотрена система пылеудаления, включающая в себя мешок для сбора пыли. Инструмент гарантирует качественный результат при любом типе работы. Вертикальный ход диска в режиме настольной пилы - 0-30 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500

Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью не режет дюймовку 150мм, остаётся недо пил. Круг маловат. Рез быстрый, факт. После каждого реза забивает пылью от стружки лазерный целеуказатель. Но аппарат за эти деньги достойный.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, работать одно удовольствие. Для домашних работ самое то. Единственное - мешок для сбора стружек не эффективный.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
станок просто огонь, попробовал все идеально работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает, покупал отцу в подарок(он в восторге). Пилит как надо, всё работает в разных углах.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в хорошем состоянии, но ещё не опробован в работе
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила, брал для столярных дел. Так как циркулярной пилой не всегда удобно. Как себя поведет, покажет только время!
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пользовался, только распоклвал. не понимаю, зачем эта пустая запакованная коробка внутри?
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Удобная, компактная и мощная пила, с хорошим диском пилит чисто без задиров.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
все круто, но глубина пропила 30 мм и это дно , пыльник мертвый, опилки летят в лицо нос уши, носки. четкости 99% нет. задумка классная, исполнение так себе
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка порванная, внутри все вперемешку. Доставка постаралась…
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал остановился на этой модели два в одном работает отлично брус 50×50 распустил без проблем советую к покупке пришло быстро все целое
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
мужу нравится, говорит со своей задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги отличный помощник для домашнего любительского столярничества
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Nataliya M.

Достоинства:


Комментарий:
отличная штука.Брали для вагонки большого объёма.справилась легко!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано купила мужу на юбилей.На деле еще не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая торцовка,покупал для ремонта квартиры уже попробовал в деле свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое. Заводская упаковка. В деле ещё не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Для бытовых нужд более чем. Неудобный перевод в положение торчецая пила и обратно
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
пила со своими задачами справляется. нехватает плавного пуска .
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Из коробки был зажат диск: криво прикручена верхний кожух, который от рук закрывает диск. Хотел перекрутить ровно - сломались болты, шляпки от резьбы отломились. Видимо, болты там на фиксатор резьбы посажены. Вообще сначала взял такую пилу у знакомого, и решил купить себе. Купил такую же модель, но по качеству значительно хуже оказалась. Верхний стол покрашен с пылью, шершавый, доски за него цепляются. На линейке и транспортире нечеткие риски. 3 звезды, а не 1, ставлю, потому что она включается и пилит.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар как по цене, так и по качеству. Пользуюсь с удовольствием



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1500
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
210
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная комбинированная пила ЗУБР ЗПТК-210-1500 сочетает в себе все функции и преимущества настольной и торцовочной пилы. Она используется для прямого, косого и комбинированного пиления, а также пиления под наклоном. Для поддержания рабочего места в чистоте предусмотрена система пылеудаления, включающая в себя мешок для сбора пыли. Инструмент гарантирует качественный результат при любом типе работы. Вертикальный ход диска в режиме настольной пилы - 0-30 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью не режет дюймовку 150мм, остаётся недо пил. Круг маловат. Рез быстрый, факт. После каждого реза забивает пылью от стружки лазерный целеуказатель. Но аппарат за эти деньги достойный.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, работать одно удовольствие. Для домашних работ самое то. Единственное - мешок для сбора стружек не эффективный.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
станок просто огонь, попробовал все идеально работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает, покупал отцу в подарок(он в восторге). Пилит как надо, всё работает в разных углах.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в хорошем состоянии, но ещё не опробован в работе
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила, брал для столярных дел. Так как циркулярной пилой не всегда удобно. Как себя поведет, покажет только время!
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пользовался, только распоклвал. не понимаю, зачем эта пустая запакованная коробка внутри?
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Удобная, компактная и мощная пила, с хорошим диском пилит чисто без задиров.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
все круто, но глубина пропила 30 мм и это дно , пыльник мертвый, опилки летят в лицо нос уши, носки. четкости 99% нет. задумка классная, исполнение так себе
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка порванная, внутри все вперемешку. Доставка постаралась…
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал остановился на этой модели два в одном работает отлично брус 50×50 распустил без проблем советую к покупке пришло быстро все целое
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
мужу нравится, говорит со своей задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги отличный помощник для домашнего любительского столярничества
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Nataliya M.

Достоинства:


Комментарий:
отличная штука.Брали для вагонки большого объёма.справилась легко!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано купила мужу на юбилей.На деле еще не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая торцовка,покупал для ремонта квартиры уже попробовал в деле свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое. Заводская упаковка. В деле ещё не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Для бытовых нужд более чем. Неудобный перевод в положение торчецая пила и обратно
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
пила со своими задачами справляется. нехватает плавного пуска .
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Из коробки был зажат диск: криво прикручена верхний кожух, который от рук закрывает диск. Хотел перекрутить ровно - сломались болты, шляпки от резьбы отломились. Видимо, болты там на фиксатор резьбы посажены. Вообще сначала взял такую пилу у знакомого, и решил купить себе. Купил такую же модель, но по качеству значительно хуже оказалась. Верхний стол покрашен с пылью, шершавый, доски за него цепляются. На линейке и транспортире нечеткие риски. 3 звезды, а не 1, ставлю, потому что она включается и пилит.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар как по цене, так и по качеству. Пользуюсь с удовольствием


Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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