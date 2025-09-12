Пила сабельная Makita DJR188Z
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3000 ход/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267017
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3000 ход/мин
Размер хода
20
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х11
Вес, кг.
2.8
Описание товара Пила сабельная Makita DJR188Z
Пила сабельная Makita DJR188Z предназначена для распила деревянных и металлических заготовок, а также труб. Смена полотен осуществляется без использования инструментов - достаточно открыть крышку, произвести замену полотна и закрыть ее. Это значительно экономит время пользователя. Предусмотрена встроенная подсветка с функцией послесвечения, которая повышает качество работы в местах с недостаточным общим освещением.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 240 руб.3060 руб. в СплитЦепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2
-
В наличииЦена 13 020 руб.3255 руб. в СплитПила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190
-
В наличииЦена 13 220 руб.3305 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27401, CCS-165, 1...
-
В наличииЦена 13 690 руб.3423 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ
-
В наличииЦена 13 910 руб. 17 000 руб.3478 руб. в СплитПила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·...
-
В наличииЦена 15 640 руб.3910 руб. в СплитТорцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П
-
В наличииЦена 15 860 руб. 23 050 руб.3965 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
-
В наличииЦена 18 660 руб. 22 000 руб.4665 руб. в СплитАккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C12...
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3000 ход/мин
Размер хода
20
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Пила сабельная Makita DJR188Z предназначена для распила деревянных и металлических заготовок, а также труб. Смена полотен осуществляется без использования инструментов - достаточно открыть крышку, произвести замену полотна и закрыть ее. Это значительно экономит время пользователя. Предусмотрена встроенная подсветка с функцией послесвечения, которая повышает качество работы в местах с недостаточным общим освещением.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Удовлетворительно. Упаковано швах. Можно сказать не упаковано. Болталось в коробке весь долгий путь . Если на подарок то не пойдёт, для работы сгодится. Внешний вид оставляет желать лучшего.
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила. срез получается гладкий, без зазубрин. дерево пилит как масло. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
пила оригинальная, мощная, удобна под одну руку, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пилит мощно, батареи жрёт на ура, очень удобно в саду по-мелочам
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила Makita. Пришлось докупить новый аккумулятор, так как от китайской копии аккумулятор не подошёл. В комплекте есть три пилы для разных материалов. Пилит быстро. Работать удобно. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
пилит хорошо, лампочка подсветки не гаснет . для меня - не принципиально. аккумулятор после работы отсоединяю.
Достоинства:
Комментарий:
изначально думал взять DJR187, но потом прикинул, что для опиливания деревьев больше подойдет DJR189, т. к. когда залезишь на дерево хват у неё удобней. пила пришла за 3 дня, коробка оригинальная, в комплекте помимо пилы, три пилки и инструкция пилой очень доволен, мощная, удобная. короче для опиливания сада, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила, компактная, из минусов - упор не съёмный и не регулируемый, ни суть важно но всё же...
Достоинства:
Комментарий:
оригинальная пила, работает исправно всё хорошо, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила универсального применения, пилили и ветки, и доски, и даже дрова.
Достоинства:
Комментарий:
Классная сабельная пила. Занимаюсь окнами. Пилит и деревянные, и пластиковые, и гвозди и все остальное. Важно использовать хорошие пилки
Достоинства:
Комментарий:
Пила хорошая, работает, посмотрим сколько прослужит. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Спасибо продавцу, покупаем не первую вещь!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оригинальная пила. Вибрации нет совсем. По ощущениям как уменьшенная версия Makita jr3070 )
Достоинства:
Комментарий:
Супер пила. Легкая, среднии габариты. Для своих задач
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пила, брал для работы - демонтаж трубопроводов. Хорошо справляется с стальной трубой ДУ 25, 32. Конечно проводная сабельная пила быстрее режет, но эта легче, ей удобно работать в труднодоступных местах, с лестницы и на вытянутых руках. На видео аккум разряжен на половину, по ощущениям на свежем быстрее режет
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, оригинал, опробовали на дереве , срез на дереве гладкий и ровный. Рекомендую. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Макита,оригинал вроде,работает от самодельных аккумуляторов.
Достоинства:
Комментарий:
Ветки пилит отлично(что-то другое пока не пилил). Ожидал, что будет легче, прям тяжеленькая. Попробовал пилить доски. С всем, что до 50мм справляется уверенно. От 50мм уже как-то долго пилит. Добавлю. Батарею лучше побольше к ней брать, от 4 а/ч. У меня 3 а/ч и садит она её достаточно быстро. Вроде приноровился, пила нравится
Достоинства:
Комментарий:
Пила супер! легкая, удобная, пилит шустро и без напряга
Достоинства:
Комментарий:
Получил данную пилу в целости и сохранности! Вчера попробовал в работе. Что можно сказать пила зачётная, но надо понимать для чего вы её приобретаете . Если для профессионального использования ,или для большой стройки ,то я бы её не советовал, заготовки на зиму дров тоже не её вариант. Для крупных работ лучше уж взять тогда DGR 187 (но это моё мнение). Это пила для дома, дачи,сада. Скорость и лёгкость пиления очень зависит от используемых полотен. Я брал как раз для дома и дачи , поэтому очень доволен. Хват очень удобный, лёгкая, пилит прекрасно (особенно не крупные ветки до 100мм), с доской 25 и 50 мм справляется легко, пилил уголок 50мм и профиль ,всё более чем! Вообщем я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Удобно работать держа инструмент одной рукой
Достоинства:
Комментарий:
Пила отличная! Оригинал (есть серийный номер и дата изготовления, надпись Makita не наклейка). Мощная! Имеется подсветка. 3 пилки + инструкция на русском и сертификат были в коробке вместе с пилой. Аккум-р и зарядка уже имелась. Очень нужный для меня инструмент в саду!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оригинальная сабельная пила , пилит бодро , вибраций минимум , эргономичная удобная ручка, относительно легкая. В комплекте три полотна , по дереву, по дереву с гвоздями и по металу.
Пила сабельная Makita DJR188Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила сабельная Makita DJR188Z
Достоинства:
Комментарий:
Удовлетворительно. Упаковано швах. Можно сказать не упаковано. Болталось в коробке весь долгий путь . Если на подарок то не пойдёт, для работы сгодится. Внешний вид оставляет желать лучшего.
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила. срез получается гладкий, без зазубрин. дерево пилит как масло. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
пила оригинальная, мощная, удобна под одну руку, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пилит мощно, батареи жрёт на ура, очень удобно в саду по-мелочам
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила Makita. Пришлось докупить новый аккумулятор, так как от китайской копии аккумулятор не подошёл. В комплекте есть три пилы для разных материалов. Пилит быстро. Работать удобно. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
пилит хорошо, лампочка подсветки не гаснет . для меня - не принципиально. аккумулятор после работы отсоединяю.
Достоинства:
Комментарий:
изначально думал взять DJR187, но потом прикинул, что для опиливания деревьев больше подойдет DJR189, т. к. когда залезишь на дерево хват у неё удобней. пила пришла за 3 дня, коробка оригинальная, в комплекте помимо пилы, три пилки и инструкция пилой очень доволен, мощная, удобная. короче для опиливания сада, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила, компактная, из минусов - упор не съёмный и не регулируемый, ни суть важно но всё же...
Достоинства:
Комментарий:
оригинальная пила, работает исправно всё хорошо, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила универсального применения, пилили и ветки, и доски, и даже дрова.
Достоинства:
Комментарий:
Классная сабельная пила. Занимаюсь окнами. Пилит и деревянные, и пластиковые, и гвозди и все остальное. Важно использовать хорошие пилки
Достоинства:
Комментарий:
Пила хорошая, работает, посмотрим сколько прослужит. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Спасибо продавцу, покупаем не первую вещь!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оригинальная пила. Вибрации нет совсем. По ощущениям как уменьшенная версия Makita jr3070 )
Достоинства:
Комментарий:
Супер пила. Легкая, среднии габариты. Для своих задач
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пила, брал для работы - демонтаж трубопроводов. Хорошо справляется с стальной трубой ДУ 25, 32. Конечно проводная сабельная пила быстрее режет, но эта легче, ей удобно работать в труднодоступных местах, с лестницы и на вытянутых руках. На видео аккум разряжен на половину, по ощущениям на свежем быстрее режет
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, оригинал, опробовали на дереве , срез на дереве гладкий и ровный. Рекомендую. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Макита,оригинал вроде,работает от самодельных аккумуляторов.
Достоинства:
Комментарий:
Ветки пилит отлично(что-то другое пока не пилил). Ожидал, что будет легче, прям тяжеленькая. Попробовал пилить доски. С всем, что до 50мм справляется уверенно. От 50мм уже как-то долго пилит. Добавлю. Батарею лучше побольше к ней брать, от 4 а/ч. У меня 3 а/ч и садит она её достаточно быстро. Вроде приноровился, пила нравится
Достоинства:
Комментарий:
Пила супер! легкая, удобная, пилит шустро и без напряга
Достоинства:
Комментарий:
Получил данную пилу в целости и сохранности! Вчера попробовал в работе. Что можно сказать пила зачётная, но надо понимать для чего вы её приобретаете . Если для профессионального использования ,или для большой стройки ,то я бы её не советовал, заготовки на зиму дров тоже не её вариант. Для крупных работ лучше уж взять тогда DGR 187 (но это моё мнение). Это пила для дома, дачи,сада. Скорость и лёгкость пиления очень зависит от используемых полотен. Я брал как раз для дома и дачи , поэтому очень доволен. Хват очень удобный, лёгкая, пилит прекрасно (особенно не крупные ветки до 100мм), с доской 25 и 50 мм справляется легко, пилил уголок 50мм и профиль ,всё более чем! Вообщем я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Удобно работать держа инструмент одной рукой
Достоинства:
Комментарий:
Пила отличная! Оригинал (есть серийный номер и дата изготовления, надпись Makita не наклейка). Мощная! Имеется подсветка. 3 пилки + инструкция на русском и сертификат были в коробке вместе с пилой. Аккум-р и зарядка уже имелась. Очень нужный для меня инструмент в саду!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оригинальная сабельная пила , пилит бодро , вибраций минимум , эргономичная удобная ручка, относительно легкая. В комплекте три полотна , по дереву, по дереву с гвоздями и по металу.