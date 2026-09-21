Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм
Дисковая пила Makita HS7611K - предназначена для прямолинейного продольного и поперечного пиления, а также для пиления древесины под углом при наличии надежного контакта с распиливаемой деталью, а при использовании соответствующих оригинальных пильных дисков Makita возможно также распиливание других материалов. Особенности: Эргономичная конструкция – все элементы для хвата обрезинены; Простая настройка вылета диска с помощью рычага; Можно использовать для косого реза (до 45 град); Сдув отходов с линии реза; Возможность подключения пылесоса; Двойная изоляция электрики и сетевого шнура – можно подключать к обычной розетке.
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