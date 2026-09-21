Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Циркулярная пила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Циркулярная пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х11
Вес, кг.
5.43
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 - Универсальная циркулярная пила для прямого и поперечного реза дерева и других строительных материалов.
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Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 - Универсальная циркулярная пила для прямого и поперечного реза дерева и других строительных материалов.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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