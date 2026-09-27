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Пила дисковая DeWalt DWE560 купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая DeWalt DWE560

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Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 1
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 2
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 3
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 4
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 5
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 6
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 7
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 8
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 9
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 10
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 11
Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1350
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5500 об/мин
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 1
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 2
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 3
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 4
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 5
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 6
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 7
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 8
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 9
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 10
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 11
  • Пила дисковая DeWalt DWE560 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
17 260 руб.  25 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 92886
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
DWE560
Мощность
1350
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пильный диск, ключ, адаптер для подключения пылесоса, параллельный упор
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
184
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
48
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х26х23
Вес, кг.
5.17

Описание товара Пила дисковая DeWalt DWE560

Электрическая пила DeWalt — надежный и производительный инструмент для домашнего и профессионального использования. Эта модель характеризуется высокой мощностью и удобством эксплуатации, что делает ее отличным выбором для различных задач. Основные характеристики пилы DeWalt включают вес 3,7 кг, что позволяет легко маневрировать инструментом для точных резов. Высота устройства составляет 22,6 см, а ширина — 28 см, что обеспечивает компактность и удобство при хранении и транспортировке. Пила оснащена диском диаметром 184 мм с посадочным отверстием 16 мм, что делает ее универсальной для большинства материалов. Эта модель имеет одну скорость работы, что упрощает использование и настройку инструмента. Хотя пила не обладает функцией плавной регулировки скорости и плавного пуска, она компенсирует это наличием возможности подключения пылесоса для эффективного удаления опилок и поддержания рабочего места в чистоте. Фиксация шпинделя гарантирует безопасную и быструю замену диска, при этом лазерный маркер отсутствует, что следует учитывать при выполнении точных работ. Инструмент также не оснащен пылесборником и тормозом двигателя, но эти аспекты компенсируются его надежной работой и проверенной долговечностью. Электронные защиты от перегрузок и регулировка частоты вращения не предусмотрены, однако простая и прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы и надежные результаты. Электрическая пила DeWalt станет отличным помощником для тех, кто ищет качественный инструмент без лишних сложностей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая DeWalt DWE560




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
DWE560
Мощность
1350
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пильный диск, ключ, адаптер для подключения пылесоса, параллельный упор
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Развернуть
Диаметр диска
184
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
48
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Чехия
Описание
Электрическая пила DeWalt — надежный и производительный инструмент для домашнего и профессионального использования. Эта модель характеризуется высокой мощностью и удобством эксплуатации, что делает ее отличным выбором для различных задач. Основные характеристики пилы DeWalt включают вес 3,7 кг, что позволяет легко маневрировать инструментом для точных резов. Высота устройства составляет 22,6 см, а ширина — 28 см, что обеспечивает компактность и удобство при хранении и транспортировке. Пила оснащена диском диаметром 184 мм с посадочным отверстием 16 мм, что делает ее универсальной для большинства материалов. Эта модель имеет одну скорость работы, что упрощает использование и настройку инструмента. Хотя пила не обладает функцией плавной регулировки скорости и плавного пуска, она компенсирует это наличием возможности подключения пылесоса для эффективного удаления опилок и поддержания рабочего места в чистоте. Фиксация шпинделя гарантирует безопасную и быструю замену диска, при этом лазерный маркер отсутствует, что следует учитывать при выполнении точных работ. Инструмент также не оснащен пылесборником и тормозом двигателя, но эти аспекты компенсируются его надежной работой и проверенной долговечностью. Электронные защиты от перегрузок и регулировка частоты вращения не предусмотрены, однако простая и прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы и надежные результаты. Электрическая пила DeWalt станет отличным помощником для тех, кто ищет качественный инструмент без лишних сложностей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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