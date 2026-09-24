Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Подсветка
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб.
В наличии
Код товара: 695516
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18 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Габариты без упаковки
970х720х600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х48х43
Вес, кг.
17.5
Описание товара Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал ППТ-255-П применяется для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления. Подходит для работы с заготовками из древесины и ее производных (в т. ч. и с пластиковыми покрытиями), тонкого алюминиевого профиля (при установке соответствующего диска). Автоматически закрывающийся защитный кожух предохраняет работника от получения травм и повреждений. LED-подсветка с указанием линии реза создает высокую точность и удобство работ. Благодаря сдвижной консоли возможна увеличенная ширина пиления. Струбцина в комплекте позволяет надежно закреплять заготовки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Габариты без упаковки
970х720х600
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал ППТ-255-П применяется для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления. Подходит для работы с заготовками из древесины и ее производных (в т. ч. и с пластиковыми покрытиями), тонкого алюминиевого профиля (при установке соответствующего диска). Автоматически закрывающийся защитный кожух предохраняет работника от получения травм и повреждений. LED-подсветка с указанием линии реза создает высокую точность и удобство работ. Благодаря сдвижной консоли возможна увеличенная ширина пиления. Струбцина в комплекте позволяет надежно закреплять заготовки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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