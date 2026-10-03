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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800

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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 1
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 2
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 3
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 4
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 5
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 6
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 7
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 8
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 9
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 10
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 11
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 12
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 13
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 14
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 15
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 16
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 17
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 18
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 19
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 20
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 21
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 22
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 23
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 24
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 25
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 26
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 27
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1800
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 1
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 2
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 3
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 4
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 5
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 6
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 7
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 8
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 9
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 10
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 11
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 12
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 13
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 14
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 15
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 16
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 17
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 18
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 19
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 20
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 21
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 22
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 23
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 24
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 25
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 26
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 27
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 080 руб. 
Начислим 322 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800
20 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1800
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
250
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х39
Вес, кг.
4.2

Описание товара Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800

Торцовочная комбинированная пила ЗУБР ЗПТК-255-1800 используется с целью прямого, косого, комбинированного пиления и пиления под наклоном. Она сочетает в себе функции и преимущества как настольной, так и торцовочной пилы, что делает ее отличным помощником для любого пользователя. Благодаря жесткому креплению к опорной поверхности и легкой переноске работать с инструментом можно практически в любом месте. Наличие системы пылеудаления, включающей мешок для сбора пыли, позволяет содержать рабочее место в чистоте и порядке. Диапазон вертикального хода диска: 0-40 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1800
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
250
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная комбинированная пила ЗУБР ЗПТК-255-1800 используется с целью прямого, косого, комбинированного пиления и пиления под наклоном. Она сочетает в себе функции и преимущества как настольной, так и торцовочной пилы, что делает ее отличным помощником для любого пользователя. Благодаря жесткому креплению к опорной поверхности и легкой переноске работать с инструментом можно практически в любом месте. Наличие системы пылеудаления, включающей мешок для сбора пыли, позволяет содержать рабочее место в чистоте и порядке. Диапазон вертикального хода диска: 0-40 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800 - данный товар вы можете купить по цене 20080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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