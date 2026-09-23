Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%18 660 руб. 22 000 руб.
В наличии
Код товара: 619599
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 660 руб. -15%
22 000 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Модель
GKS 185-LI
Комплектация
параллельный упор
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
6
Скорость вращения
5000 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х17
Вес, кг.
2.8
Описание товара Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ
Циркулярная пила Bosch GKS 185-LI отличается впечатляющей производительностью и легкостью реза. Мощный бесщеточный двигатель повышает скорость резания и упрощает обслуживание. Инструмент компактен и безопасен в использовании, а встроенный порт для удаления пыли подключается как к сетевым, так и к аккумуляторным пылесосам Bosch, обеспечивая очищенную от пыли и более безопасную рабочую среду. Циркулярная пила совместима со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch Professional 18 V. Bosch GKS 185-LI выполняет прямые резы на глубину 57 мм и косые резы на глубину 41 мм, с углом косого реза 22,5°, 45°, 50° и 90° в твердой и мягкой древесине, включая ОСБ и МДФ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 20 080 руб.5020 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитМонтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
-
В наличииЦена 24 330 руб.6083 руб. в СплитПила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холод...
-
В наличииЦена 24 780 руб. 32 000 руб.6195 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитТорцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ
-
В наличииЦена 27 830 руб. 35 000 руб.6958 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-305-П
-
В наличииЦена 31 910 руб.7978 руб. в СплитПила отрезная (монтажная) по металлу с пильным диском ЗУБР 355 м...
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Модель
GKS 185-LI
Комплектация
параллельный упор
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
6
Скорость вращения
5000 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Циркулярная пила Bosch GKS 185-LI отличается впечатляющей производительностью и легкостью реза. Мощный бесщеточный двигатель повышает скорость резания и упрощает обслуживание. Инструмент компактен и безопасен в использовании, а встроенный порт для удаления пыли подключается как к сетевым, так и к аккумуляторным пылесосам Bosch, обеспечивая очищенную от пыли и более безопасную рабочую среду. Циркулярная пила совместима со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch Professional 18 V. Bosch GKS 185-LI выполняет прямые резы на глубину 57 мм и косые резы на глубину 41 мм, с углом косого реза 22,5°, 45°, 50° и 90° в твердой и мягкой древесине, включая ОСБ и МДФ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - стоимость товара 18660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ