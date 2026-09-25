Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
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Характеристики
Описание товара Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
Монтажная пила SKIL AC6202 представляет собой надежный инструмент для профессионального использования, обеспечивая высокую производительность благодаря мощности в 2400 Вт. Пильный диск диаметром 355 мм позволяет выполнять резы с высокой точностью и эффективностью. Угол поворота тисков от -45° до 45° расширяет возможности резки, позволяя адаптироваться к различным задачам. Компактная упаковка и длина кабеля 3 метра делают ее удобной для транспортировки и использования на различных объектах. Изменяемый угол от – 45° до 45° Механизм быстрой фиксации заготовки. Отражающий кожух предохраняет от летящих искр Быстрая фиксация угла реза. Увеличенный защитный кожух обеспечивает безопасность работы Встроенный фиксатор ключа Резиновые ножки для повышения устойчивости Быстрый доступ к угольным щеткам Блокировка шпинделя для быстрой замены диска.
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