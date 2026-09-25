Top.Mail.Ru
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 1
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 2
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 3
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 4
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 5
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 6
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 7
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 8
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 9
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 10
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 11
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
3 900 об/мин
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 1
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 2
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 3
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 4
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 5
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 6
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 7
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 8
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 9
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 10
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 11
  • Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 860 руб. 
Начислим 1354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743284
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
22 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
отрезная
Модель
AC6202
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Инструмент, Коробка
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
355
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3 900 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
130
Угол наклона, градус
45
Габариты без упаковки
570 x 370 x 470 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х47х37
Вес, кг.
17.75

Описание товара Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм

Монтажная пила SKIL AC6202 представляет собой надежный инструмент для профессионального использования, обеспечивая высокую производительность благодаря мощности в 2400 Вт. Пильный диск диаметром 355 мм позволяет выполнять резы с высокой точностью и эффективностью. Угол поворота тисков от -45° до 45° расширяет возможности резки, позволяя адаптироваться к различным задачам. Компактная упаковка и длина кабеля 3 метра делают ее удобной для транспортировки и использования на различных объектах. Изменяемый угол от – 45° до 45° Механизм быстрой фиксации заготовки. Отражающий кожух предохраняет от летящих искр Быстрая фиксация угла реза. Увеличенный защитный кожух обеспечивает безопасность работы Встроенный фиксатор ключа Резиновые ножки для повышения устойчивости Быстрый доступ к угольным щеткам Блокировка шпинделя для быстрой замены диска.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
отрезная
Модель
AC6202
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Инструмент, Коробка
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
355
Пылесборник
нет
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3 900 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
130
Угол наклона, градус
45
Габариты без упаковки
570 x 370 x 470 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монтажная пила SKIL AC6202 представляет собой надежный инструмент для профессионального использования, обеспечивая высокую производительность благодаря мощности в 2400 Вт. Пильный диск диаметром 355 мм позволяет выполнять резы с высокой точностью и эффективностью. Угол поворота тисков от -45° до 45° расширяет возможности резки, позволяя адаптироваться к различным задачам. Компактная упаковка и длина кабеля 3 метра делают ее удобной для транспортировки и использования на различных объектах. Изменяемый угол от – 45° до 45° Механизм быстрой фиксации заготовки. Отражающий кожух предохраняет от летящих искр Быстрая фиксация угла реза. Увеличенный защитный кожух обеспечивает безопасность работы Встроенный фиксатор ключа Резиновые ножки для повышения устойчивости Быстрый доступ к угольным щеткам Блокировка шпинделя для быстрой замены диска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм – стоимость товара 22860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...