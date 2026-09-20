Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z – удобный для длительной эксплуатации инструмент весом 4.1 кг, с габаритами 27x21.5x41.5 см, дополненный удобными нескользящими ручками. Оборудование оснащено пильной цепью с 46-ю звеньями, шагом 9.3 мм и рабочей скоростью 8.3 м/с. Настройка натяжения осуществляется без инструментов, а смазывание проводится автоматически. Прибор Makita DUC302Z оснащен мощным поперечным мотором с блокировкой, защищающей от случайного включения. Конструкция дополнена масляным баком на 85 мл, 12-дюймовой направляющей с пазом 1.1 мм, а также литий-ионным аккумулятором на 18 B. Инструмент оснащен системой торможения двигателя, упрощающей и делающей эксплуатацию более безопасной. АКБ и зарядное устройство в комплекте не идет.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 18 660 руб. 22 000 руб.4665 руб. в СплитАккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C12...
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 18 900 руб.4725 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
-
В наличииЦена 20 080 руб.5020 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитМонтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч