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Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 купить с доставкой в Москве
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Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020

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Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 1
Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 2
Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 3
Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 4
Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Мощность
1200
Емкость аккумулятора
3000
  • Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 1
  • Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 2
  • Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 3
  • Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 4
  • Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591454
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила сабельная
Мощность
1200
Уровень шума
99.5
Комплектация
см. ниже в описании
Плавная регулировка скорости
Да
Размер хода
29
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х11
Вес, кг.
3.7

Описание товара Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020

Сабельная ножовка Bosch GSA 120 Professional сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для удобного ведения по поверхности, инструмент оснащен регулируемой опорной плитой. Большая мощность благодаря улучшенному редуктору! Преимущества: Новый редуктор с низким коэффициентом трения и оптимизированное охлаждение двигателя – для достижения максимального срока службы инструмента; Самая высокая мощность в своем классе 1 200 Вт обеспечивает резку без усилий; Прорезиненные элементы корпуса и удобная рукоятка обеспечивают комфортную работу; Идеально подходит для работы в различных позициях - лучший хват обеспечивается применением прорезиненных материалов Возможность работы прямым и обратным хватом; Увеличенный срок службы редуктора - редуктор с низким трением и с оптимизированной системой смазки; Простая замена угольных щеток без разборки инструмента; Противоскользящая защита и замена оснастки без инструмента - обновленный держатель оснастки. Комплектация: Сабельная пила; Инструкция; Пильное полотно S 1126 BEF; Коробка. Произведено: Германия — родина бренда Китай — страна производства



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила сабельная
Мощность
1200
Уровень шума
99.5
Комплектация
см. ниже в описании
Плавная регулировка скорости
Да
Размер хода
29
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная ножовка Bosch GSA 120 Professional сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для удобного ведения по поверхности, инструмент оснащен регулируемой опорной плитой. Большая мощность благодаря улучшенному редуктору! Преимущества: Новый редуктор с низким коэффициентом трения и оптимизированное охлаждение двигателя – для достижения максимального срока службы инструмента; Самая высокая мощность в своем классе 1 200 Вт обеспечивает резку без усилий; Прорезиненные элементы корпуса и удобная рукоятка обеспечивают комфортную работу; Идеально подходит для работы в различных позициях - лучший хват обеспечивается применением прорезиненных материалов Возможность работы прямым и обратным хватом; Увеличенный срок службы редуктора - редуктор с низким трением и с оптимизированной системой смазки; Простая замена угольных щеток без разборки инструмента; Противоскользящая защита и замена оснастки без инструмента - обновленный держатель оснастки. Комплектация: Сабельная пила; Инструкция; Пильное полотно S 1126 BEF; Коробка. Произведено: Германия — родина бренда Китай — страна производства


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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