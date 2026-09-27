Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020
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Характеристики
Описание товара Пила сабельная Bosch GSA 120 06016B1020
Сабельная ножовка Bosch GSA 120 Professional сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для удобного ведения по поверхности, инструмент оснащен регулируемой опорной плитой. Большая мощность благодаря улучшенному редуктору! Преимущества: Новый редуктор с низким коэффициентом трения и оптимизированное охлаждение двигателя – для достижения максимального срока службы инструмента; Самая высокая мощность в своем классе 1 200 Вт обеспечивает резку без усилий; Прорезиненные элементы корпуса и удобная рукоятка обеспечивают комфортную работу; Идеально подходит для работы в различных позициях - лучший хват обеспечивается применением прорезиненных материалов Возможность работы прямым и обратным хватом; Увеличенный срок службы редуктора - редуктор с низким трением и с оптимизированной системой смазки; Простая замена угольных щеток без разборки инструмента; Противоскользящая защита и замена оснастки без инструмента - обновленный держатель оснастки. Комплектация: Сабельная пила; Инструкция; Пильное полотно S 1126 BEF; Коробка. Произведено: Германия — родина бренда Китай — страна производства
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