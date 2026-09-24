Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC407Z)
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Характеристики
Тип товара
Цепная пила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710252
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цепная пила
Тип пилы
цепная
Модель
LXT BL
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, сумка для аксессуаров, упаковка
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Длина пильного полотна
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х26х23
Вес, кг.
5
Описание товара Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC407Z)
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC407Z разработана для разреза древесины, бетона и льда. Используется она, соответственно, на лесозаготовках, для пиления дров, а также для вырезания проруби, ледяных или деревянных скульптур. В сфере ЖКХ применяется для спила верхушек деревьев и мешающих ветвей на улицах города и во дворах домов. Модель подходит любителям и профессионалам, популярна для бытовых целей. Работает от батарей Li-Ion на 18В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Цепная пила
Тип пилы
цепная
Модель
LXT BL
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, сумка для аксессуаров, упаковка
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Длина пильного полотна
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
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Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC407Z разработана для разреза древесины, бетона и льда. Используется она, соответственно, на лесозаготовках, для пиления дров, а также для вырезания проруби, ледяных или деревянных скульптур. В сфере ЖКХ применяется для спила верхушек деревьев и мешающих ветвей на улицах города и во дворах домов. Модель подходит любителям и профессионалам, популярна для бытовых целей. Работает от батарей Li-Ion на 18В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Электропила цепная Makita LXT BL без АКБ и ЗУ (DUC407Z) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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