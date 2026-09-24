Электропила цепная Makita UC100DZ
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Характеристики
Тип товара
Цепная пила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710253
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цепная пила
Тип пилы
цепная
Модель
UC100DZ
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол для шины, напильник, масло для цепи, упаковка
Объём масляного бака, л
0.055
Шаг цепи
3/8
Плавный пуск
Да
Длина пильного полотна
400
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х24х11
Вес, кг.
2.2
Описание товара Электропила цепная Makita UC100DZ
Аккумуляторная цепная пила Makita UC100DZ используется как вспомогательный инструмент при спиливании деревьев на лесополосе, применяется для заготовки дров. Полезна в быту и в профессиональной работе. Может использоваться для резки бетона, а также частными мастерами для вырезания фигур из древесины или льда. Работает от батарей литий-ионного типа на 12В.
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Бренд
Тип товара
Цепная пила
Тип пилы
цепная
Модель
UC100DZ
Комплектация
пила, шина, цепь, чехол для шины, напильник, масло для цепи, упаковка
Объём масляного бака, л
0.055
Шаг цепи
3/8
Плавный пуск
Да
Длина пильного полотна
400
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
12
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Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная пила Makita UC100DZ используется как вспомогательный инструмент при спиливании деревьев на лесополосе, применяется для заготовки дров. Полезна в быту и в профессиональной работе. Может использоваться для резки бетона, а также частными мастерами для вырезания фигур из древесины или льда. Работает от батарей литий-ионного типа на 12В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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