Дисковая пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ (99.1.1.30)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
1900
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%8 440 руб. 11 146 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33670
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-210/1900ЭМ
Мощность
1900
Комплектация
пила, руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности, пильный диск, направляющая линейка, специальный ключ, основание пластиковое для направляющей шины, упаковка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
210
Скорость вращения
5000 об/мин
Угол наклона, градус
45
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
6.4
Описание товара Дисковая пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ (99.1.1.30)
Дисковая пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30 это удобный инструмент для подрезки торцов, поперечного и продольного пиления изделий из древесины и деревосодержащих материалов (ДВП, ДСП). Большая мощность пилы делает возможным использование диска диаметром 210 мм. Пильный узел можно наклонить и пилить материалы под углом 45 градусов, что значительно расширяет область применения этого инструмента. Двигатель имеет защиту от перегрузок, оснащен электроникой. Регулировка оборотов пилы дает возможность выбора оптимального режима работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-210/1900ЭМ
Мощность
1900
Комплектация
пила, руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности, пильный диск, направляющая линейка, специальный ключ, основание пластиковое для направляющей шины, упаковка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
210
Скорость вращения
5000 об/мин
Угол наклона, градус
45
Развернуть
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ 99.1.1.30 это удобный инструмент для подрезки торцов, поперечного и продольного пиления изделий из древесины и деревосодержащих материалов (ДВП, ДСП). Большая мощность пилы делает возможным использование диска диаметром 210 мм. Пильный узел можно наклонить и пилить материалы под углом 45 градусов, что значительно расширяет область применения этого инструмента. Двигатель имеет защиту от перегрузок, оснащен электроникой. Регулировка оборотов пилы дает возможность выбора оптимального режима работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Дисковая пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ (99.1.1.30) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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