Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+
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Характеристики
Описание товара Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+
Пила дисковая Ryobi R18CS-0 со 165-миллиметровым пильным диском позволяет выполнять чистый прямой рез любой длины и эффективно работать с разными видами древесных пиломатериалов. Внутренний посадочный диаметр совместимого пильного диск равняется 16 мм. Шпиндель блокируется для удобства установки диска. При пропиле под прямым углом максимальная глубина реза составит 52 мм, а при ведении пропила под углом 45° - 36 мм. Настроить угол ведения пропила и глубину пиления в этой модели можно без помощи инструментов. Благодаря наличию патрубка к дисковой пиле Ryobi R18CS-0 можно подключить универсальный пылесос, который обеспечит удаление древесной пыли и опилков из рабочей зоны. Такое решение позволит точнее следовать намеченным линиям пропила. Особенностью пилы является питание от литий-ионного аккумулятора с выходным напряжением 18 В. Такая батарея не входит в комплект и приобретается отдельно, как и зарядное устройство для нее.
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