Бесщеточная Аккумуляторная цепная пила OCS1830 без аккумулятора в комплекте 5133002829 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила цепная
Лазерный маркер
нет
Емкость аккумулятора
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659878
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила цепная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
9
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х24х22
Вес, кг.
4.5
Описание товара Бесщеточная Аккумуляторная цепная пила OCS1830 без аккумулятора в комплекте 5133002829 Ryobi One+
Аккумуляторная цепная пила Ryobi OCS1830 - незаменимый электроинструмент, который должен присутствовать в арсенале любого хозяина дачного или садового участка. Модель характеризуется компактными размерами, благодаря чему она идеально подходит для выполнения простых бытовых задач. Отсутствие необходимости подключения устройства к электросети обеспечит вас полной свободой действий, не ограниченной длиной сетевого кабеля.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила цепная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Фиксация шпинделя
нет
Развернуть
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
9
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная пила Ryobi OCS1830 - незаменимый электроинструмент, который должен присутствовать в арсенале любого хозяина дачного или садового участка. Модель характеризуется компактными размерами, благодаря чему она идеально подходит для выполнения простых бытовых задач. Отсутствие необходимости подключения устройства к электросети обеспечит вас полной свободой действий, не ограниченной длиной сетевого кабеля.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Бесщеточная Аккумуляторная цепная пила OCS1830 без аккумулятора в комплекте 5133002829 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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