бесщеточная циркулярная пила R18CS7-0 без аккумулятора в комплекте 5133002890 Ryobi One+
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3700 об/мин
Емкость аккумулятора
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
92.5
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
184
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
2.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х20
Вес, кг.
3.5
Описание товара бесщеточная циркулярная пила R18CS7-0 без аккумулятора в комплекте 5133002890 Ryobi One+
Пила дисковая Ryobi R18CS7-0 – надежный инструмент, используемый для распила материалов. Она обладает хорошими характеристиками, эффективно справляется с поставленными задачами. Модель адаптирована для резки древесины и материалов на ее основе. Одна из особенностей пилы Ryobi R18CS7-0 – автономное питание. Электрическая энергия поступает от аккумулятора. За счет этого повышается комфортность использования оборудования, не надо подключать его к розетке. Аккумулятор в набор поставки не входит, батарею нужно приобрести отдельно.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
92.5
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
184
Пылесборник
нет
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
2.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Пила дисковая Ryobi R18CS7-0 – надежный инструмент, используемый для распила материалов. Она обладает хорошими характеристиками, эффективно справляется с поставленными задачами. Модель адаптирована для резки древесины и материалов на ее основе. Одна из особенностей пилы Ryobi R18CS7-0 – автономное питание. Электрическая энергия поступает от аккумулятора. За счет этого повышается комфортность использования оборудования, не надо подключать его к розетке. Аккумулятор в набор поставки не входит, батарею нужно приобрести отдельно.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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