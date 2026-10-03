Пила сабельная Bort BRS-12Li-G 93410167
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Емкость аккумулятора
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
В наличии
Код товара: 344226
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Загружаем...
4 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
В кейсе
да
Размер хода
15
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
1.5
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Пила сабельная Bort BRS-12Li-G 93410167
BRS-12Li-G – младшая модель в линейке аккумуляторных сабельных пил Bort с ходом пилки 15 мм и напряжением аккумуляторной батареи 12В. Так же, как и более дорогие модели, она справляется с распилом пластика и древесины, металла, идеально подходит для садовых работ и работ в узких труднодоступных местах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила сабельная
В кейсе
да
Размер хода
15
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
1.5
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
BRS-12Li-G – младшая модель в линейке аккумуляторных сабельных пил Bort с ходом пилки 15 мм и напряжением аккумуляторной батареи 12В. Так же, как и более дорогие модели, она справляется с распилом пластика и древесины, металла, идеально подходит для садовых работ и работ в узких труднодоступных местах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила сабельная Bort BRS-12Li-G 93410167 - по цене 4580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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