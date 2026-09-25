Top.Mail.Ru
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Емкость аккумулятора
4000
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В
6 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Модель
CCSU-20-165
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штПильный диск по дереву - 1 штКлюч для снятия диска - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Диаметр диска
165
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х25
Вес, кг.
4.28

Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторная циркулярная пила MTX CCSU-20-165 27480 работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и совместима с пильными дисками диаметром 165 мм. Предназначена для выполнения продольных и поперечных резов в древесине. При использовании специальной оснастки возможен распил заготовок из алюминия. Двигатель поддерживает частоту вращения шпинделя 4500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность. Глубина пропила регулируется в зависимости от толщины обрабатываемой детали и достигает 55 мм под углом 90° и 36 мм под углом 45°. Аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — возможно выполнение распила под углом до 45°.
  • Быстрая и безопасная установка диска — производитель предусмотрел блокировку шпинделя.
  • Индикация остаточного заряда — можно легко определить, когда пора подзарядить аккумулятор.
  • Высокая точность выполняемых работ — параллельная направляющая позволяет производить ровный распил параллельно кромке заготовки.
  • Безопасность пользователя — защита от случайного пуска снижает риск травмирования, специальный кожух предотвращает контакт с пильным диском.
  • Плавный пуск — при включении не происходит сильного рывка и перегрузки двигателя.
  • Защита от поломки — при перегрузке двигатель автоматически останавливается, что предотвращает его выход из строя.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входит аккумулятор, зарядное устройство, шестигранный ключ и параллельная направляющая.
  • Эргономичность — благодаря основной и дополнительной рукояткам пилу удобно удерживать двумя руками.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MTX
Модель
CCSU-20-165
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штПильный диск по дереву - 1 штКлюч для снятия диска - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Диаметр диска
165
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная циркулярная пила MTX CCSU-20-165 27480 работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и совместима с пильными дисками диаметром 165 мм. Предназначена для выполнения продольных и поперечных резов в древесине. При использовании специальной оснастки возможен распил заготовок из алюминия. Двигатель поддерживает частоту вращения шпинделя 4500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность. Глубина пропила регулируется в зависимости от толщины обрабатываемой детали и достигает 55 мм под углом 90° и 36 мм под углом 45°. Аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — возможно выполнение распила под углом до 45°.
  • Быстрая и безопасная установка диска — производитель предусмотрел блокировку шпинделя.
  • Индикация остаточного заряда — можно легко определить, когда пора подзарядить аккумулятор.
  • Высокая точность выполняемых работ — параллельная направляющая позволяет производить ровный распил параллельно кромке заготовки.
  • Безопасность пользователя — защита от случайного пуска снижает риск травмирования, специальный кожух предотвращает контакт с пильным диском.
  • Плавный пуск — при включении не происходит сильного рывка и перегрузки двигателя.
  • Защита от поломки — при перегрузке двигатель автоматически останавливается, что предотвращает его выход из строя.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входит аккумулятор, зарядное устройство, шестигранный ключ и параллельная направляющая.
  • Эргономичность — благодаря основной и дополнительной рукояткам пилу удобно удерживать двумя руками.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - данный товар вы можете купить по цене 6000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...