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Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин купить с доставкой в Москве
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Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин

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Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 1
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 2
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 3
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 4
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 5
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 6
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 7
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 8
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 9
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 10
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 11
Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 1
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 2
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 3
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 4
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 5
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 6
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 7
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 8
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 9
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 10
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 11
  • Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695027
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х14х7
Вес, кг.
1.34

Описание товара Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин

Сабельная пила Makita CXT JR105DZ оснащена двумя выключателями, поэтому управлять инструментом можно держа за рукоятку или за корпус. Скорость движения пилки регулируется усилием нажатия на клавишу Пуск, что очень удобно. Подходят пилки для лобзиков и сабельных пил, крепление винтом. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что станет отличным выбором для тех, кто уже обзавелся аккумуляторным инструментом Makita на 10.8 В.



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Отзывы о товаре Сабельная пила Makita JR105DZ аккум. 3300ход/мин




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная пила Makita CXT JR105DZ оснащена двумя выключателями, поэтому управлять инструментом можно держа за рукоятку или за корпус. Скорость движения пилки регулируется усилием нажатия на клавишу Пуск, что очень удобно. Подходят пилки для лобзиков и сабельных пил, крепление винтом. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что станет отличным выбором для тех, кто уже обзавелся аккумуляторным инструментом Makita на 10.8 В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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