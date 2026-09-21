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Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм купить с доставкой в Москве
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Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм

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Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 1
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 2
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 3
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 4
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 5
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 6
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 7
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 8
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 9
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 10
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 11
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 12
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 13
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 14
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 15
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 16
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 1
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 2
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 3
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 4
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 5
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 6
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 7
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 8
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 9
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 10
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 11
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 12
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 13
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 14
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 15
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 16
  • Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714978
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Модель
ПМ 180
Комплектация
Отрезная пила, документация, ключ накидной, набор дополнительных щеток, отрезной диск, шестигранный ключ.
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Диаметр диска
180
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х25
Вес, кг.
6.19

Описание товара Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм

Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм



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Отзывы о товаре Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм




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Характеристики
Бренд
ELITECH
Модель
ПМ 180
Комплектация
Отрезная пила, документация, ключ накидной, набор дополнительных щеток, отрезной диск, шестигранный ключ.
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Диаметр диска
180
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Описание
Отрезная пила Elitech ПМ 180 1300Вт 5000об/мин d=180мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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