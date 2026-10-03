Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 3 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800
Электрическая пила Зубр — это надежный инструмент для продвинутых пользователей, ценящих качество и производительность. Она оснащена диском диаметром 200 мм и посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает высокую точность резки и широкую сферу применения. Общий вес пилы составляет 14 кг, а её компактные размеры — 52 см в высоту и 36 см в ширину — позволяют удобно использовать её в различных условиях. Пила работает на одной скорости, не поддерживая плавную регулировку, но оснащена системой электронной защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента. Несмотря на отсутствие лазерного маркера и антивибрационной системы, пользоваться инструментом просто благодаря возможности подключения пылесоса, который эффективно удаляет отходы резки. Особенности модели — отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте, что подразумевает её использование от сети. Плавный пуск и тормоз двигателя также отсутствуют, поэтому стоит проявлять осторожность при запуске и завершении работы. В целом, электрическая пила Зубр станет полезным помощником для выполнения различных строительных и ремонтных задач, сочетая в себе базовые функции и надежность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 890 руб. 12 870 руб.1723 руб. в СплитДисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20)
-
В наличииЦена 6 930 руб.1733 руб. в СплитСабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-65
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитПила сабельная ЗУБР С1-18 (СПЛ-185-41)
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 м...
-
В наличииЦена 7 860 руб. 10 000 руб.1965 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитПила сабельная Makita DJR185Z
-
В наличииЦена 8 440 руб. 11 146 руб.2110 руб. в СплитДисковая пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ (99.1.1.30)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800