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Пила сабельная Makita DJR185Z купить с доставкой в Москве
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Пила сабельная Makita DJR185Z

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Пила сабельная Makita DJR185Z
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270949
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
80
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Плавная регулировка скорости
Да
Длина пильного полотна
300
Количество скоростей работы
1
Размер хода
13
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Пила сабельная Makita DJR185Z

Благодаря легкому весу и компактным размерам пила может использоваться для работы в труднодоступных местах. Пила имеет подсветку рабочей зоны и два включателя для удобного хвата в любом положении. Подходят два типа пилок: для сабельных пил и для лобзиков.



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Отзывы о товаре Пила сабельная Makita DJR185Z




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
80
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Плавная регулировка скорости
Да
Длина пильного полотна
300
Количество скоростей работы
1
Размер хода
13
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря легкому весу и компактным размерам пила может использоваться для работы в труднодоступных местах. Пила имеет подсветку рабочей зоны и два включателя для удобного хвата в любом положении. Подходят два типа пилок: для сабельных пил и для лобзиков.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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