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Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) купить с доставкой в Москве
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Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20)

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Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 1
Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 2
Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 3
Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 4
Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 5
Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
1600
Скорость вращения
4800 об/мин
  • Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 1
  • Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 2
  • Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 3
  • Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 4
  • Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 5
  • Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
7 570 руб.  12 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33879
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-190/1600М
Мощность
1600
Комплектация
пила, твердосплавный пильный диск, ключ для замены диска, направляющая линейка, пластиковое основание для направляющей шины, упаковка
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Скорость вращения
4800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х31х30
Вес, кг.
7.93

Описание товара Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20)

Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600 М 97.1.1.20 предназначена для распиловки разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски) на глубину до 63 мм. Пила оснащена двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 190 мм. Для удобства и безопасности конструкцией предусмотрены: блокировка шпинделя, блокировка случайного включения и регулировка угла распила.



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Отзывы о товаре Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-190/1600М
Мощность
1600
Комплектация
пила, твердосплавный пильный диск, ключ для замены диска, направляющая линейка, пластиковое основание для направляющей шины, упаковка
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Скорость вращения
4800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600 М 97.1.1.20 предназначена для распиловки разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски) на глубину до 63 мм. Пила оснащена двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 190 мм. Для удобства и безопасности конструкцией предусмотрены: блокировка шпинделя, блокировка случайного включения и регулировка угла распила.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600М (97.1.1.20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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