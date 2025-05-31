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Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ

28 Отзывы
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Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 1
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 2
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 3
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 4
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 5
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 6
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 7
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 8
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 9
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 10
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 11
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 12
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 13
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 14
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 15
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 16
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
Подсветка
нет
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 1
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 2
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 3
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 4
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 5
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 6
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 7
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 8
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 9
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 10
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 11
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 12
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 13
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 14
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 15
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 16
  • Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
16 400 руб.  23 050 руб. 
Начислим 263 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ
16 400 руб. -29%
23 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
790x480x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х48х40
Вес, кг.
8

Описание товара Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ

ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ - торцовочная пила с протяжкой и диском 255 мм, рассчитанная на точный рез древесины, ЛДСП и пластика при монтаже и изготовлении мебели. Мощный двигатель 1800 Вт и широкий набор настроек делают её подходящей для домашней мастерской и полупрофессиональных задач.

Для каких работ и материалов

Станок удобен для запилов под 90° и под углом при укладке плинтусов, багетов, коробок дверей и окон, а также при торцовке досок и бруса. Благодаря протяжке можно резать заготовки шириной до ~305-310 мм при небольших высотах, что важно для работы с широкими досками и щитами.

Ключевые особенности

Пила поддерживает поворот стола влево/вправо и наклон головы, что позволяет делать комбинированные косые и угловые резы. Лазерный указатель линии реза облегчает позиционирование заготовки, а выдвижные боковые опоры и удлинители стола повышают удобство работы с длинными деталями. Система пылеудаления с патрубком под пылесос помогает уменьшить количество стружки и пыли в рабочей зоне.

Важные нюансы перед покупкой

Инструмент достаточно габаритный и тяжёлый, требуется устойчивый верстак или стол для безопасной работы. Для точного и чистого реза рекомендуется использовать качественные диски с подходящим числом зубьев и регулярно контролировать настройку упоров и фиксаторов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила для дачи! Все можно настроить как надо для ровного реза.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
торцовка была отличная, жаль что сперли через месяц после покупки, скорее всего буду заказывать такую же. кому нужна коробка от нее вышлю бесплатно !
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
обычная торцовочная пила с протяжкой, для домашних работ сойдёт, профессионалы конечно не оценят, диск только надо менять сразу, который в комплекте им только дрова пилить
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила. Все ожидания оправдала, купили по приятной цене, доставка была быстрая, продавец молодец. Всем рекомендую данный товар
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
пила хорошая. углы выставлены на 4+. доставка в срок. цена адекватная. плохо что нет плавного пуска.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла, без замечаний, на скорую руку проверил все работает
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы качество получше в мелочах. нет демпфера на протяжке. есть небольшое закусывание на направляющих. боковые упоры немного не в плоскости. Сильно разбрасывает стружку даже с пылесосом. лазер засоряется стружкой очень быстро. Родной диск пилит неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила, соотношение цена-качество отличное. Покупалась для домашнего использования, все устраивает, нареканий нет. Доставка вовремя, упакована в коробку.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Влада К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер пила, очень нужная штука, когда есть дача) Единственный нюанс, встроенный лазерный уровень не видно совсем
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пила по соотношению цена-качество 5 из 5. Рез ровный и по древесине и алюминию. Всё хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала папе в подарок. Остался очень доволен. Пока ещё не пробовал работать этим инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
классная. машина зверюга!!! удобно, всё понятно, доски 20 как по маслу. я хрупкая девушка, но могу её перенести и установить на стол. ручную пилу сразу закинула подальше))) жаль, что не купила зверюгу раньше, бывшего бы за пару мин нашенковала бы на запчасти))) теперь высокие грядки, амбарная дверь, заборчик - всё напилю!!! берите, не пожалеете! все местные мужики пришли посмотреть, глаза блистели)))
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано,доставка быстрая,пока не пробовал муж,выбирал по характеристикам и отзывам
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ольга Я.

Достоинства:


Комментарий:
фото или видео уже не сниму, муж увёз в гараж, но говорит всё хорошо, отлично пилит! Так что спасибо за такую приятную цену!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
в холостую работает в работе ещё не испытал на осмотре все хорошо ,упаковка целая
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё целое,шкала,с помощью уголка нужно подкорректировать,
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
Достойная пила! Себе брал год назад. Сейчас покупал вторую в подарок. Уже обе прошли "боевое" крещение на отлично! Покупайте не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, рабочая. Я конечно не профессионал, но на мои нужды в самый раз, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
МАКСИМ С.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Купила мужу игрушку! Муж в восторге! Ему нравится!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее, сделана качественно, все детали смазаны. Посмотрим как покажет себя в работе. Цена дешевле чем в магазинах. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ещё не успел проверить, но надеюсь,что будет работать.вообще я марки " Зубр" доверяю
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Роман Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работать можно. не хватает подставки и немного по шире основание хотелось бы, для устойчивости, зато лёгкая
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
45 градусов не 45, ну и 90 тоже не 90. Как то так. По шкале не смотрим, настраиваем по уголку.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Иван Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, пришла вовремя. Один минус что чуть чуть сбит угол, необходима юстировка. Но поправить не долго
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, качественный только в комплекте 6-ти гранного ключа не доложили



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
790x480x400
Страна производитель
Китай
Описание

ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ - торцовочная пила с протяжкой и диском 255 мм, рассчитанная на точный рез древесины, ЛДСП и пластика при монтаже и изготовлении мебели. Мощный двигатель 1800 Вт и широкий набор настроек делают её подходящей для домашней мастерской и полупрофессиональных задач.

Для каких работ и материалов

Станок удобен для запилов под 90° и под углом при укладке плинтусов, багетов, коробок дверей и окон, а также при торцовке досок и бруса. Благодаря протяжке можно резать заготовки шириной до ~305-310 мм при небольших высотах, что важно для работы с широкими досками и щитами.

Ключевые особенности

Пила поддерживает поворот стола влево/вправо и наклон головы, что позволяет делать комбинированные косые и угловые резы. Лазерный указатель линии реза облегчает позиционирование заготовки, а выдвижные боковые опоры и удлинители стола повышают удобство работы с длинными деталями. Система пылеудаления с патрубком под пылесос помогает уменьшить количество стружки и пыли в рабочей зоне.

Важные нюансы перед покупкой

Инструмент достаточно габаритный и тяжёлый, требуется устойчивый верстак или стол для безопасной работы. Для точного и чистого реза рекомендуется использовать качественные диски с подходящим числом зубьев и регулярно контролировать настройку упоров и фиксаторов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила для дачи! Все можно настроить как надо для ровного реза.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
торцовка была отличная, жаль что сперли через месяц после покупки, скорее всего буду заказывать такую же. кому нужна коробка от нее вышлю бесплатно !
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
обычная торцовочная пила с протяжкой, для домашних работ сойдёт, профессионалы конечно не оценят, диск только надо менять сразу, который в комплекте им только дрова пилить
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила. Все ожидания оправдала, купили по приятной цене, доставка была быстрая, продавец молодец. Всем рекомендую данный товар
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
пила хорошая. углы выставлены на 4+. доставка в срок. цена адекватная. плохо что нет плавного пуска.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла, без замечаний, на скорую руку проверил все работает
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы качество получше в мелочах. нет демпфера на протяжке. есть небольшое закусывание на направляющих. боковые упоры немного не в плоскости. Сильно разбрасывает стружку даже с пылесосом. лазер засоряется стружкой очень быстро. Родной диск пилит неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила, соотношение цена-качество отличное. Покупалась для домашнего использования, все устраивает, нареканий нет. Доставка вовремя, упакована в коробку.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Влада К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер пила, очень нужная штука, когда есть дача) Единственный нюанс, встроенный лазерный уровень не видно совсем
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пила по соотношению цена-качество 5 из 5. Рез ровный и по древесине и алюминию. Всё хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала папе в подарок. Остался очень доволен. Пока ещё не пробовал работать этим инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
классная. машина зверюга!!! удобно, всё понятно, доски 20 как по маслу. я хрупкая девушка, но могу её перенести и установить на стол. ручную пилу сразу закинула подальше))) жаль, что не купила зверюгу раньше, бывшего бы за пару мин нашенковала бы на запчасти))) теперь высокие грядки, амбарная дверь, заборчик - всё напилю!!! берите, не пожалеете! все местные мужики пришли посмотреть, глаза блистели)))
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано,доставка быстрая,пока не пробовал муж,выбирал по характеристикам и отзывам
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ольга Я.

Достоинства:


Комментарий:
фото или видео уже не сниму, муж увёз в гараж, но говорит всё хорошо, отлично пилит! Так что спасибо за такую приятную цену!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
в холостую работает в работе ещё не испытал на осмотре все хорошо ,упаковка целая
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё целое,шкала,с помощью уголка нужно подкорректировать,
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
Достойная пила! Себе брал год назад. Сейчас покупал вторую в подарок. Уже обе прошли "боевое" крещение на отлично! Покупайте не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, рабочая. Я конечно не профессионал, но на мои нужды в самый раз, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
МАКСИМ С.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Купила мужу игрушку! Муж в восторге! Ему нравится!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее, сделана качественно, все детали смазаны. Посмотрим как покажет себя в работе. Цена дешевле чем в магазинах. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ещё не успел проверить, но надеюсь,что будет работать.вообще я марки " Зубр" доверяю
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Роман Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работать можно. не хватает подставки и немного по шире основание хотелось бы, для устойчивости, зато лёгкая
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
45 градусов не 45, ну и 90 тоже не 90. Как то так. По шкале не смотрим, настраиваем по уголку.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Иван Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, пришла вовремя. Один минус что чуть чуть сбит угол, необходима юстировка. Но поправить не долго
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, качественный только в комплекте 6-ти гранного ключа не доложили


Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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