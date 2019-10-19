Электропила дисковая Makita 5008MG
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Характеристики
Описание товара Электропила дисковая Makita 5008MG
Электрическая пила Makita — это надежный инструмент для выполнения различных задач по распиловке. Она оснащена рядом характеристик, которые делают её удобной в использовании. У этого устройства отсутствует антивибрационная система, что необходимо учитывать при длительной работе. Пила упакована в удобный кейс, что облегчает её транспортировку и хранение. С весом 5,1 кг и габаритами 34 см в высоту и 31 см в ширину, она достаточно компактна, чтобы справляться с задачами даже в ограниченном пространстве. Пила оснащена диском диаметром 210 мм с посадочным отверстием 30 мм, что позволяет выполнять резы среднего уровня сложности. Устройство имеет одну скорость работы, что делает её более простой в эксплуатации, но при этом обеспечивает надежность и долговечность. Отсутствие лазерного маркера и плавной регулировки скорости означает, что данная модель ориентирована на пользователей, предпочитающих базовые функции без лишних наворотов. Плавный пуск также не предусмотрен, однако наличие тормоза двигателя обеспечивает безопасность при экстренной остановке. Подключение пылесоса и пылесборник не предусмотрены, поэтому при работе стоит учитывать возможное образование пыли. Несмотря на это, пила демонстрирует высокую производительность и подходит для различных бытовых и даже некоторых профессиональных задач. Ее простота и надежность делают её отличным выбором для домашней мастерской или небольшого строительного проекта.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
хорошая пила мощная, подсветка, литая подошва
Недостатки:
шнур можно былоподлинее сделать и лазер бы не помешал
Комментарий:
все отлично доставка СДЕКОМ порадовала спасибо магазину пока все устраевает
Отзывы о товаре Электропила дисковая Makita 5008MG
Достоинства:
хорошая пила мощная, подсветка, литая подошва
Недостатки:
шнур можно былоподлинее сделать и лазер бы не помешал
Комментарий:
все отлично доставка СДЕКОМ порадовала спасибо магазину пока все устраевает