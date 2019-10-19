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Электропила дисковая Makita 5008MG купить с доставкой в Москве
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Электропила дисковая Makita 5008MG

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Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 2
Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 3
Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 4
Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 5
Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
1800
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Скорость вращения
5200 об/мин
  • Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 1
  • Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 2
  • Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 3
  • Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 4
  • Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 5
  • Электропила дисковая Makita 5008MG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33618
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
Makita 5008MG
Мощность
1800
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
106
Комплектация
документация, ключ, параллельный упор, патрубок для подключения пылесоса, пильный диск
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
210
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
50
Тормоз двигателя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х33
Вес, кг.
7

Описание товара Электропила дисковая Makita 5008MG

Электрическая пила Makita — это надежный инструмент для выполнения различных задач по распиловке. Она оснащена рядом характеристик, которые делают её удобной в использовании. У этого устройства отсутствует антивибрационная система, что необходимо учитывать при длительной работе. Пила упакована в удобный кейс, что облегчает её транспортировку и хранение. С весом 5,1 кг и габаритами 34 см в высоту и 31 см в ширину, она достаточно компактна, чтобы справляться с задачами даже в ограниченном пространстве. Пила оснащена диском диаметром 210 мм с посадочным отверстием 30 мм, что позволяет выполнять резы среднего уровня сложности. Устройство имеет одну скорость работы, что делает её более простой в эксплуатации, но при этом обеспечивает надежность и долговечность. Отсутствие лазерного маркера и плавной регулировки скорости означает, что данная модель ориентирована на пользователей, предпочитающих базовые функции без лишних наворотов. Плавный пуск также не предусмотрен, однако наличие тормоза двигателя обеспечивает безопасность при экстренной остановке. Подключение пылесоса и пылесборник не предусмотрены, поэтому при работе стоит учитывать возможное образование пыли. Несмотря на это, пила демонстрирует высокую производительность и подходит для различных бытовых и даже некоторых профессиональных задач. Ее простота и надежность делают её отличным выбором для домашней мастерской или небольшого строительного проекта.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Электропила дисковая Makita 5008MG

Источник: Яндекс Маркет
19.10.2019
Алексей Ф.

Достоинства:
хорошая пила мощная, подсветка, литая подошва

Недостатки:
шнур можно былоподлинее сделать и лазер бы не помешал

Комментарий:
все отлично доставка СДЕКОМ порадовала спасибо магазину пока все устраевает



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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
Makita 5008MG
Мощность
1800
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
106
Комплектация
документация, ключ, параллельный упор, патрубок для подключения пылесоса, пильный диск
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Развернуть
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
210
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
50
Тормоз двигателя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Makita — это надежный инструмент для выполнения различных задач по распиловке. Она оснащена рядом характеристик, которые делают её удобной в использовании. У этого устройства отсутствует антивибрационная система, что необходимо учитывать при длительной работе. Пила упакована в удобный кейс, что облегчает её транспортировку и хранение. С весом 5,1 кг и габаритами 34 см в высоту и 31 см в ширину, она достаточно компактна, чтобы справляться с задачами даже в ограниченном пространстве. Пила оснащена диском диаметром 210 мм с посадочным отверстием 30 мм, что позволяет выполнять резы среднего уровня сложности. Устройство имеет одну скорость работы, что делает её более простой в эксплуатации, но при этом обеспечивает надежность и долговечность. Отсутствие лазерного маркера и плавной регулировки скорости означает, что данная модель ориентирована на пользователей, предпочитающих базовые функции без лишних наворотов. Плавный пуск также не предусмотрен, однако наличие тормоза двигателя обеспечивает безопасность при экстренной остановке. Подключение пылесоса и пылесборник не предусмотрены, поэтому при работе стоит учитывать возможное образование пыли. Несмотря на это, пила демонстрирует высокую производительность и подходит для различных бытовых и даже некоторых профессиональных задач. Ее простота и надежность делают её отличным выбором для домашней мастерской или небольшого строительного проекта.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2019
Алексей Ф.

Достоинства:
хорошая пила мощная, подсветка, литая подошва

Недостатки:
шнур можно былоподлинее сделать и лазер бы не помешал

Комментарий:
все отлично доставка СДЕКОМ порадовала спасибо магазину пока все устраевает


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