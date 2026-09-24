Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П
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Характеристики
Описание товара Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П
Пила торцовочная ЗУБР ППТ-216-П, предназначена для быстрой и точной распиловки древесины. Мощная универсальная пила для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного. Обновлённая конструкция позволяет сэкономить место в мастерской. Блокировка шпинделя для простой замены диска. Плавный пуск для более комфортной работы. Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений. Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления. Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции и, соответственно, точность пиления. Мощная LED-подсветка с указанием линии реза. Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе. Струбцина в комплекте для надежного удержания заготовки. Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность.
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