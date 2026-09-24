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Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П купить с доставкой в Москве
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Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П

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Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 1
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 2
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 3
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 4
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 5
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 6
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 7
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 8
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 9
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 10
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 11
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 12
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 13
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 14
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 15
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 16
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 17
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 18
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 19
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 20
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 21
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 22
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 23
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 24
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 25
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 26
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
4500 об./мин.
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 1
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 2
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 3
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 4
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 5
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 6
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 7
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 8
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 9
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 10
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 11
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 12
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 13
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 14
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 15
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 16
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 17
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 18
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 19
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 20
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 21
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 22
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 23
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 24
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 25
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 26
  • Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 640 руб. 
Начислим 251 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П
15 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила торцовочная
Уровень шума
108
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х48х37
Вес, кг.
14.7

Описание товара Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П

Пила торцовочная ЗУБР ППТ-216-П, предназначена для быстрой и точной распиловки древесины. Мощная универсальная пила для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного. Обновлённая конструкция позволяет сэкономить место в мастерской. Блокировка шпинделя для простой замены диска. Плавный пуск для более комфортной работы. Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений. Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления. Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции и, соответственно, точность пиления. Мощная LED-подсветка с указанием линии реза. Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе. Струбцина в комплекте для надежного удержания заготовки. Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность.



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Отзывы о товаре Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила торцовочная
Уровень шума
108
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пила торцовочная ЗУБР ППТ-216-П, предназначена для быстрой и точной распиловки древесины. Мощная универсальная пила для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного. Обновлённая конструкция позволяет сэкономить место в мастерской. Блокировка шпинделя для простой замены диска. Плавный пуск для более комфортной работы. Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений. Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления. Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции и, соответственно, точность пиления. Мощная LED-подсветка с указанием линии реза. Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе. Струбцина в комплекте для надежного удержания заготовки. Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П - стоимость товара 15640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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