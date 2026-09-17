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Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000)

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Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 1
Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 2
Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 3
Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 4
Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 5
Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 6
Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 7
Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
5 500 об/мин
  • Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 1
  • Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 2
  • Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 3
  • Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 4
  • Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 5
  • Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 6
  • Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 7
  • Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
14 630 руб.  16 878 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33524
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
GKS 190
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
107
Комплектация
пила, инструкция
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5 500 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х26
Вес, кг.
6.5

Описание товара Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000)

Электрическая пила Bosch — это надежный инструмент для выполнения различных видов распиловочных работ. Она оснащена мощным двигателем мощностью 1400 Вт, который обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. Несмотря на отсутствие плавного пуска и антивибрационной системы, пила демонстрирует стабильность и точность при использовании, благодаря своей прочной и эргономичной конструкции. Дисковая пила Bosch оснащена диском диаметром 190 мм, что позволяет легко справляться с большинством стандартных задач по резке древесины и других материалов. Диаметр посадочного отверстия составляет 30 мм, что обеспечивает надежную фиксацию диска и безопасность эксплуатации. С устройством можно работать под углом наклона до 45°, что расширяет возможности применения пилы для создания сложных режущих профилей. Несмотря на достаточно высокий уровень шума в 107 дБ, пила оборудована пылесборником, который помогает поддерживать рабочее место в чистоте. При весе всего 4,2 кг и компактных размерах (24,2 см в высоту и 38 см в длину), пила остается удобной в обращении и транспортировке, хотя и поставляется без кейса. Стандартная конструкция предполагает одну скорость работы и отсутствие дополнительных функций, таких как лазерный маркер или подсветка, что делает пильный инструмент простым и понятным в эксплуатации. Электропила Bosch идеально подходит для профессионалов, ищущих надежное и производительное решение для выполнения различного рода резки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
GKS 190
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
107
Комплектация
пила, инструкция
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Развернуть
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5 500 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Bosch — это надежный инструмент для выполнения различных видов распиловочных работ. Она оснащена мощным двигателем мощностью 1400 Вт, который обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. Несмотря на отсутствие плавного пуска и антивибрационной системы, пила демонстрирует стабильность и точность при использовании, благодаря своей прочной и эргономичной конструкции. Дисковая пила Bosch оснащена диском диаметром 190 мм, что позволяет легко справляться с большинством стандартных задач по резке древесины и других материалов. Диаметр посадочного отверстия составляет 30 мм, что обеспечивает надежную фиксацию диска и безопасность эксплуатации. С устройством можно работать под углом наклона до 45°, что расширяет возможности применения пилы для создания сложных режущих профилей. Несмотря на достаточно высокий уровень шума в 107 дБ, пила оборудована пылесборником, который помогает поддерживать рабочее место в чистоте. При весе всего 4,2 кг и компактных размерах (24,2 см в высоту и 38 см в длину), пила остается удобной в обращении и транспортировке, хотя и поставляется без кейса. Стандартная конструкция предполагает одну скорость работы и отсутствие дополнительных функций, таких как лазерный маркер или подсветка, что делает пильный инструмент простым и понятным в эксплуатации. Электропила Bosch идеально подходит для профессионалов, ищущих надежное и производительное решение для выполнения различного рода резки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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