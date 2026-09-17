Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пила дисковая Bosch GKS 190 (0.601.623.000)
Электрическая пила Bosch — это надежный инструмент для выполнения различных видов распиловочных работ. Она оснащена мощным двигателем мощностью 1400 Вт, который обеспечивает высокую производительность и эффективность в работе. Несмотря на отсутствие плавного пуска и антивибрационной системы, пила демонстрирует стабильность и точность при использовании, благодаря своей прочной и эргономичной конструкции. Дисковая пила Bosch оснащена диском диаметром 190 мм, что позволяет легко справляться с большинством стандартных задач по резке древесины и других материалов. Диаметр посадочного отверстия составляет 30 мм, что обеспечивает надежную фиксацию диска и безопасность эксплуатации. С устройством можно работать под углом наклона до 45°, что расширяет возможности применения пилы для создания сложных режущих профилей. Несмотря на достаточно высокий уровень шума в 107 дБ, пила оборудована пылесборником, который помогает поддерживать рабочее место в чистоте. При весе всего 4,2 кг и компактных размерах (24,2 см в высоту и 38 см в длину), пила остается удобной в обращении и транспортировке, хотя и поставляется без кейса. Стандартная конструкция предполагает одну скорость работы и отсутствие дополнительных функций, таких как лазерный маркер или подсветка, что делает пильный инструмент простым и понятным в эксплуатации. Электропила Bosch идеально подходит для профессионалов, ищущих надежное и производительное решение для выполнения различного рода резки.
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