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Пила циркулярная Makita HS301DWAE купить с доставкой в Москве
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Пила циркулярная Makita HS301DWAE

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Пила циркулярная Makita HS301DWAE - фото 1
Пила циркулярная Makita HS301DWAE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
1500 об/мин
Емкость аккумулятора
2
  • Пила циркулярная Makita HS301DWAE - фото 1
  • Пила циркулярная Makita HS301DWAE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
15 590 руб.  26 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266667
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
80
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Диаметр диска
85
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
1500 об/мин
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х21
Вес, кг.
2.6

Описание товара Пила циркулярная Makita HS301DWAE

Пила циркулярная Makita HS301DWAE для разделки деревянных заготовок небольшой толщины в условиях отсутствия сетевого питания. Характеристики зарядного устройства позволяют оперативно зарядить аккумулятор, так что работать пилой можно практически без перерыва.



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Отзывы о товаре Пила циркулярная Makita HS301DWAE




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
80
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Диаметр диска
85
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Развернуть
Скорость вращения
1500 об/мин
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Описание
Пила циркулярная Makita HS301DWAE для разделки деревянных заготовок небольшой толщины в условиях отсутствия сетевого питания. Характеристики зарядного устройства позволяют оперативно зарядить аккумулятор, так что работать пилой можно практически без перерыва.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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