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Дисковая пила Hyundai C 1800-210 EXPERT

Артикул: 77627
  • Пила циркулярная Hyundai C 1800-210 Expert - фото 1
  • Пила циркулярная Hyundai C 1800-210 Expert - фото 2
Пила циркулярная Hyundai C 1800-210 Expert - фото 1
Пила циркулярная Hyundai C 1800-210 Expert - фото 2
11 010 руб. 
Купить
+ 269 КэтКоинов
Артикул: 77627
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHyundai
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила75 мм
Диаметр диска210 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1800 Вт
Скорость вращения5300 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосанет
Плавный пускесть
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см36
Ширина, см26.5
Высота, см25.5
Вес, кг6
дисковая, ручная, вес - 6 кг


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Самовывоз невозможен
Дисковая пила Hyundai C 1800-210 EXPERT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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