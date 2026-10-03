Пила дисковая Зубр ЗПД-900
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Характеристики
Описание товара Пила дисковая Зубр ЗПД-900
Электрическая пила Зубр — это надежный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных задач по резке. Она оснащена диском диаметром 140 мм и имеет диаметр посадочного отверстия 20 мм, что обеспечивает высокое качество и точность резки. Компактные размеры пилы (ширина 23 см, высота 28 см) и вес всего 3 кг делают ее удобной для использования и транспортировки, что особенно важно при работе в ограниченном пространстве. Несмотря на отсутствие кейса, пила остается очень мобильной. Пила оснащена всего одной скоростью работы, что упрощает ее использование и делает ее отличным выбором для новичков. Несмотря на отсутствие функций плавного пуска и плавной регулировки скорости, инструмент готов выполнять свои задачи эффективно. Одной из полезных особенностей данной модели является возможность подключения пылесоса, что значительно упрощает очистку рабочего места и поддержание его в чистоте. Также предусмотрена фиксация шпинделя, что обеспечивает безопасность и удобство при замене диска. Пила Зубр не имеет таких функций, как лазерный маркер, тормоз двигателя и электронная защита от перегрузок, которые чаще встречаются в более продвинутых моделях, однако, она остается надежным и доступным инструментом для выполнения стандартных задач по резке.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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