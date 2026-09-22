Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK
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Характеристики
Описание товара Пила сабельная аккумуляторная Bort BRS-18Li-XK
Электрическая сабельная пила BORT – это надежный инструмент для разнообразных задач по пилению, который станет отличным помощником как для домашних мастеров, так и для профессионалов. Эта пила обладает мощностью 900 Вт, что обеспечивает высокую эффективность и скорость работы, позволяя легко справляться с различными материалами. Основное преимущество данной модели – это ее аккумуляторное питание, благодаря которому вы получаете свободу передвижения и возможность работы в местах без доступа к электросети. Пила оснащена современным Li-ion аккумулятором с напряжением 18 В, что гарантирует длительное время работы без подзарядки и быструю готовность к работе после её завершения. Пила BORT предназначена для аккуратного и точного распила древесины глубиной до 100 мм и металла до 8 мм, что делает ее универсальным инструментом для различных ремонтных и строительных работ. Дополнительное удобство в использовании обеспечивает функция плавного пуска, которая исключает резкие рывки при включении и обеспечивает более безопасное управление инструментом. Возможность установки угла наклона пильного полотна до 30° расширяет спектр задач, с которыми вы сможете справиться. Сабельная пила BORT весит всего 1,6 кг, что делает ее легкой и удобной в обращении, снижая утомляемость во время продолжительной работы. Эта модель сочетает в себе высокую производительность, удобство эксплуатации и надежность, что делает ее отличным выбором для решения самых сложных задач.
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