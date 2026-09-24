Top.Mail.Ru
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 1
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 2
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 3
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 4
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 5
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 6
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
12
Подсветка
нет
Емкость аккумулятора
1300
  • Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 1
  • Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 2
  • Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 3
  • Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 4
  • Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 5
  • Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 6
  • Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР
4 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип пилы
сабельная
Модель
СПЛ-121
Мощность
12
Комплектация
Пила, Аккумулятор, Быстрозарядное устройство, А-образный упор (установлен), Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Емкость аккумулятора
1300
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х8
Вес, кг.
1.87

Описание товара Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР

-Тип пилы: сабельная-Напряжение аккумулятора: 12 В-Число ходов на холостом ходу: 0–2700 ход/мин-Величина хода: 20 мм-Глубина распила (дерево): 80 мм-Глубина распила (металл): 7 мм-Макс. толщина полотна: 2 мм-Тип аккумулятора: Li-Ion-Емкость аккумулятора: 1,3, А·ч-Съемная батарея: есть-Маятниковый ход: нет-Плавный пуск: нет-Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет-Крепление полотен: универсальное-Регулировка глубины реза: нет-Бесключевая замена оснастки: есть-Быстрая замена щеток: нет-Наличие подсветки: нет-Поворотная рукоятка: нет-Индикатор заряда батареи: есть-Количество аккумуляторов: 1 шт.-Зарядное устройство: импульсное-Время заряда батареи: 1 ч-Напряжение питания зарядного устройства: 230/50 В/Гц-Габариты: 33?22?8 см-Масса изделия: 1,2 кг-Масса в упаковке: 1,4 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип пилы
сабельная
Модель
СПЛ-121
Мощность
12
Комплектация
Пила, Аккумулятор, Быстрозарядное устройство, А-образный упор (установлен), Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Емкость аккумулятора
1300
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Описание
-Тип пилы: сабельная-Напряжение аккумулятора: 12 В-Число ходов на холостом ходу: 0–2700 ход/мин-Величина хода: 20 мм-Глубина распила (дерево): 80 мм-Глубина распила (металл): 7 мм-Макс. толщина полотна: 2 мм-Тип аккумулятора: Li-Ion-Емкость аккумулятора: 1,3, А·ч-Съемная батарея: есть-Маятниковый ход: нет-Плавный пуск: нет-Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет-Крепление полотен: универсальное-Регулировка глубины реза: нет-Бесключевая замена оснастки: есть-Быстрая замена щеток: нет-Наличие подсветки: нет-Поворотная рукоятка: нет-Индикатор заряда батареи: есть-Количество аккумуляторов: 1 шт.-Зарядное устройство: импульсное-Время заряда батареи: 1 ч-Напряжение питания зарядного устройства: 230/50 В/Гц-Габариты: 33?22?8 см-Масса изделия: 1,2 кг-Масса в упаковке: 1,4 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР - по цене 4570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...