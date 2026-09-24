Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР
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Характеристики
Описание товара Пила сабельная СПЛ-121 ЗУБР
-Тип пилы: сабельная-Напряжение аккумулятора: 12 В-Число ходов на холостом ходу: 0–2700 ход/мин-Величина хода: 20 мм-Глубина распила (дерево): 80 мм-Глубина распила (металл): 7 мм-Макс. толщина полотна: 2 мм-Тип аккумулятора: Li-Ion-Емкость аккумулятора: 1,3, А·ч-Съемная батарея: есть-Маятниковый ход: нет-Плавный пуск: нет-Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет-Крепление полотен: универсальное-Регулировка глубины реза: нет-Бесключевая замена оснастки: есть-Быстрая замена щеток: нет-Наличие подсветки: нет-Поворотная рукоятка: нет-Индикатор заряда батареи: есть-Количество аккумуляторов: 1 шт.-Зарядное устройство: импульсное-Время заряда батареи: 1 ч-Напряжение питания зарядного устройства: 230/50 В/Гц-Габариты: 33?22?8 см-Масса изделия: 1,2 кг-Масса в упаковке: 1,4 кг
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