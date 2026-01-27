Top.Mail.Ru
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55)

11 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 1
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 2
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 3
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 4
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 5
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 6
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 7
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 8
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 9
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 10
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1300
Скорость вращения
4700 об./мин.
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 1
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 2
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 3
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 4
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 5
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 6
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 7
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 8
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 9
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 10
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55)
5 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1300
Уровень шума
103.2
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4700 об./мин.
Габариты без упаковки
345х255х260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х25
Вес, кг.
4.47

Описание товара Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55)

Дисковая пила ЗУБР ПД-55 предназначена для домашних мастеров.Основная и дополнительная рукоятки оснащены мягкими накладками, что обеспечивает комфортный рабочий процесс.Пилите без пыли. В корпусе есть патрубок для подключения пылесоса – это помогает сохранять чистоту в рабочей зоне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55)

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал на подарок работает,комплект полный,зуб на диске большой для чернового реза пойдёт,но для деликатного реза нужно докупать диск с меньшим зубом .А так вроде удобно всё по функционалу.Рекомендую.Почему выбрал именно ЗУБР ,есть сварочный инвертор этого производителя синяя цветом линейка ТЗ 220 5 элетрод тянет нормально, запас по мощности имеет,соответственно сделал вывод,что и с другим инструментом можно иметь дело,может и ошибочно,посмотрим время и задачи сделают своё дело на сколько пила надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм, для дачи, не больше, основанию хлюпкое а так все норм
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит добротно, пластик, сборка, как работает не знаю, зима пришла.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Фёдор М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее. Доставка в срок товар нормальный люфтов нет, по работе потом дополню. Продавцу респект.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
В деле не пробовал пока еще, но напрягает болтающийся кожух пилы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
алексей л.

Достоинства:


Комментарий:
жене, на свой ДР, заказал \"обезьянку\". подарила денежку, т.к. в этих мужских делах ничего не понимает. выбрал эту фирму и эту модель. надеюсь не подведет. Добавляю комментарий: Опробовал пилу. Агрегат - огонь! Для распиловки осб-плит купил отдельно диск на 48 зубьев. Режет идеально. Рез чистый. Пила не \"напрягается\". Работает ровно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Получил без задержек. Ознакоиился, включил, всë работает хорошо. Вработе пока не пробывал, но надеюсь Зубр не подведëт.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
В работе ещё не проверял но мне понравилось спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Даниял Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовался прям чтоб , ждет укладки ламината
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2023
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Купил данную пилу для домашнего использования. Искал с диском оптимального размера. Коробка защищена фирменным стикером, поверх коробки - пленка. Продавец отправил абсолютно новый товар. В коробке: направляющая, патрубок для пылесоса, документация, ну и сама пила. Диск установлен на пилу, ключик с нижней стороны пилы в гнезде. В ПВЗ проверил - работает. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2023
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка пришла целая, запаянная. Включал в сеть все работает. В коробке небыло ключа для снятия диска. Не понятно как его откручивать.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1300
Уровень шума
103.2
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4700 об./мин.
Габариты без упаковки
345х255х260
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила ЗУБР ПД-55 предназначена для домашних мастеров.Основная и дополнительная рукоятки оснащены мягкими накладками, что обеспечивает комфортный рабочий процесс.Пилите без пыли. В корпусе есть патрубок для подключения пылесоса – это помогает сохранять чистоту в рабочей зоне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал на подарок работает,комплект полный,зуб на диске большой для чернового реза пойдёт,но для деликатного реза нужно докупать диск с меньшим зубом .А так вроде удобно всё по функционалу.Рекомендую.Почему выбрал именно ЗУБР ,есть сварочный инвертор этого производителя синяя цветом линейка ТЗ 220 5 элетрод тянет нормально, запас по мощности имеет,соответственно сделал вывод,что и с другим инструментом можно иметь дело,может и ошибочно,посмотрим время и задачи сделают своё дело на сколько пила надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм, для дачи, не больше, основанию хлюпкое а так все норм
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит добротно, пластик, сборка, как работает не знаю, зима пришла.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Фёдор М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее. Доставка в срок товар нормальный люфтов нет, по работе потом дополню. Продавцу респект.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
В деле не пробовал пока еще, но напрягает болтающийся кожух пилы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
алексей л.

Достоинства:


Комментарий:
жене, на свой ДР, заказал \"обезьянку\". подарила денежку, т.к. в этих мужских делах ничего не понимает. выбрал эту фирму и эту модель. надеюсь не подведет. Добавляю комментарий: Опробовал пилу. Агрегат - огонь! Для распиловки осб-плит купил отдельно диск на 48 зубьев. Режет идеально. Рез чистый. Пила не \"напрягается\". Работает ровно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Получил без задержек. Ознакоиился, включил, всë работает хорошо. Вработе пока не пробывал, но надеюсь Зубр не подведëт.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
В работе ещё не проверял но мне понравилось спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Даниял Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовался прям чтоб , ждет укладки ламината
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2023
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Купил данную пилу для домашнего использования. Искал с диском оптимального размера. Коробка защищена фирменным стикером, поверх коробки - пленка. Продавец отправил абсолютно новый товар. В коробке: направляющая, патрубок для пылесоса, документация, ну и сама пила. Диск установлен на пилу, ключик с нижней стороны пилы в гнезде. В ПВЗ проверил - работает. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2023
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка пришла целая, запаянная. Включал в сеть все работает. В коробке небыло ключа для снятия диска. Не понятно как его откручивать.


Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - стоимость товара 5140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...