Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1300
Скорость вращения
4700 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
В наличии
Код товара: 674746
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 140 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1300
Уровень шума
103.2
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4700 об./мин.
Габариты без упаковки
345х255х260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х25
Вес, кг.
4.47
Описание товара Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55)
Дисковая пила ЗУБР ПД-55 предназначена для домашних мастеров.Основная и дополнительная рукоятки оснащены мягкими накладками, что обеспечивает комфортный рабочий процесс.Пилите без пыли. В корпусе есть патрубок для подключения пылесоса – это помогает сохранять чистоту в рабочей зоне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 220 руб. 7 318 руб.1305 руб. в СплитДисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитПила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитПила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профе...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитПила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитПила циркулярная(дисковая) ЗУБР d190 мм, 1600Вт, (ПД-65)
-
В наличииЦена 5 860 руб.1465 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-216-Li (2 АКБ + ЗУ)
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, ...
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-55
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитПила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1300
Уровень шума
103.2
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4700 об./мин.
Габариты без упаковки
345х255х260
Страна производитель
Китай
Дисковая пила ЗУБР ПД-55 предназначена для домашних мастеров.Основная и дополнительная рукоятки оснащены мягкими накладками, что обеспечивает комфортный рабочий процесс.Пилите без пыли. В корпусе есть патрубок для подключения пылесоса – это помогает сохранять чистоту в рабочей зоне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на подарок работает,комплект полный,зуб на диске большой для чернового реза пойдёт,но для деликатного реза нужно докупать диск с меньшим зубом .А так вроде удобно всё по функционалу.Рекомендую.Почему выбрал именно ЗУБР ,есть сварочный инвертор этого производителя синяя цветом линейка ТЗ 220 5 элетрод тянет нормально, запас по мощности имеет,соответственно сделал вывод,что и с другим инструментом можно иметь дело,может и ошибочно,посмотрим время и задачи сделают своё дело на сколько пила надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм, для дачи, не больше, основанию хлюпкое а так все норм
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит добротно, пластик, сборка, как работает не знаю, зима пришла.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее. Доставка в срок товар нормальный люфтов нет, по работе потом дополню. Продавцу респект.
Достоинства:
Комментарий:
В деле не пробовал пока еще, но напрягает болтающийся кожух пилы
Достоинства:
Комментарий:
жене, на свой ДР, заказал \"обезьянку\". подарила денежку, т.к. в этих мужских делах ничего не понимает. выбрал эту фирму и эту модель. надеюсь не подведет. Добавляю комментарий: Опробовал пилу. Агрегат - огонь! Для распиловки осб-плит купил отдельно диск на 48 зубьев. Режет идеально. Рез чистый. Пила не \"напрягается\". Работает ровно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Получил без задержек. Ознакоиился, включил, всë работает хорошо. Вработе пока не пробывал, но надеюсь Зубр не подведëт.
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не проверял но мне понравилось спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовался прям чтоб , ждет укладки ламината
Достоинства:
Комментарий:
Купил данную пилу для домашнего использования. Искал с диском оптимального размера. Коробка защищена фирменным стикером, поверх коробки - пленка. Продавец отправил абсолютно новый товар. В коробке: направляющая, патрубок для пылесоса, документация, ну и сама пила. Диск установлен на пилу, ключик с нижней стороны пилы в гнезде. В ПВЗ проверил - работает. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка пришла целая, запаянная. Включал в сеть все работает. В коробке небыло ключа для снятия диска. Не понятно как его откручивать.
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55) - стоимость товара 5140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d165 мм, 1300Вт, (ПД-55)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на подарок работает,комплект полный,зуб на диске большой для чернового реза пойдёт,но для деликатного реза нужно докупать диск с меньшим зубом .А так вроде удобно всё по функционалу.Рекомендую.Почему выбрал именно ЗУБР ,есть сварочный инвертор этого производителя синяя цветом линейка ТЗ 220 5 элетрод тянет нормально, запас по мощности имеет,соответственно сделал вывод,что и с другим инструментом можно иметь дело,может и ошибочно,посмотрим время и задачи сделают своё дело на сколько пила надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм, для дачи, не больше, основанию хлюпкое а так все норм
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит добротно, пластик, сборка, как работает не знаю, зима пришла.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее. Доставка в срок товар нормальный люфтов нет, по работе потом дополню. Продавцу респект.
Достоинства:
Комментарий:
В деле не пробовал пока еще, но напрягает болтающийся кожух пилы
Достоинства:
Комментарий:
жене, на свой ДР, заказал \"обезьянку\". подарила денежку, т.к. в этих мужских делах ничего не понимает. выбрал эту фирму и эту модель. надеюсь не подведет. Добавляю комментарий: Опробовал пилу. Агрегат - огонь! Для распиловки осб-плит купил отдельно диск на 48 зубьев. Режет идеально. Рез чистый. Пила не \"напрягается\". Работает ровно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Получил без задержек. Ознакоиился, включил, всë работает хорошо. Вработе пока не пробывал, но надеюсь Зубр не подведëт.
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не проверял но мне понравилось спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовался прям чтоб , ждет укладки ламината
Достоинства:
Комментарий:
Купил данную пилу для домашнего использования. Искал с диском оптимального размера. Коробка защищена фирменным стикером, поверх коробки - пленка. Продавец отправил абсолютно новый товар. В коробке: направляющая, патрубок для пылесоса, документация, ну и сама пила. Диск установлен на пилу, ключик с нижней стороны пилы в гнезде. В ПВЗ проверил - работает. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка пришла целая, запаянная. Включал в сеть все работает. В коробке небыло ключа для снятия диска. Не понятно как его откручивать.