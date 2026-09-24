Top.Mail.Ru
Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
2000
Скорость вращения
4500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
2000
Уровень шума
106.5
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
210
Скорость вращения
4500 об/мин
Габариты без упаковки
375x270x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х26
Вес, кг.
6.2

Описание товара Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75)

Дисковая пила ЗУБР ПД-75 предназначена для домашних мастеров. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобной шкалой. Пилите без пыли. В корпусе есть патрубок для подключения пылесоса – это помогает сохранять чистоту в рабочей зоне. Плавный пуск обеспечивает аккуратное начало работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
2000
Уровень шума
106.5
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
210
Скорость вращения
4500 об/мин
Габариты без упаковки
375x270x300
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила ЗУБР ПД-75 предназначена для домашних мастеров. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобной шкалой. Пилите без пыли. В корпусе есть патрубок для подключения пылесоса – это помогает сохранять чистоту в рабочей зоне. Плавный пуск обеспечивает аккуратное начало работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...