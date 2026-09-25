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Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Москве
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Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В

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Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Емкость аккумулятора
4000
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В
7 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штДиск пильный - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Диаметр диска
165
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х21
Вес, кг.
4.38

Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В

Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В



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Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штДиск пильный - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Диаметр диска
165
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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