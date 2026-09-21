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Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин купить с доставкой в Москве
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Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин

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Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 1
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 2
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 3
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 4
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 5
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 6
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 7
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 8
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 9
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 10
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 11
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 12
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 13
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Скорость вращения
3300 об/мин
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  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 2
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 3
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 4
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 5
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 6
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 7
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 8
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 9
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 10
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 11
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 12
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 13
  • Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695025
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
78
Электронная регулировка частоты вращения
да
Скорость вращения
3300 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х14х9
Вес, кг.
1.37

Описание товара Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин

Сабельная пила Makita CXT JR103DZ - компактный и легкий инструмент с регулировкой скорости. Она способна распилить дерево до 50 мм и металлическую трубу до 50 мм. Два выключателя обеспечивают удобное управление инструментом - можно удерживать его за рукоятку или за корпус. Также преимуществом модели является наличие двух кнопок блокировки выключателя - с обеих сторон рукоятки.



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Отзывы о товаре Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
78
Электронная регулировка частоты вращения
да
Скорость вращения
3300 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная пила Makita CXT JR103DZ - компактный и легкий инструмент с регулировкой скорости. Она способна распилить дерево до 50 мм и металлическую трубу до 50 мм. Два выключателя обеспечивают удобное управление инструментом - можно удерживать его за рукоятку или за корпус. Также преимуществом модели является наличие двух кнопок блокировки выключателя - с обеих сторон рукоятки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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