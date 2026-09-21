Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Скорость вращения
3300 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695025
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
78
Электронная регулировка частоты вращения
да
Скорость вращения
3300 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х14х9
Вес, кг.
1.37
Описание товара Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин
Сабельная пила Makita CXT JR103DZ - компактный и легкий инструмент с регулировкой скорости. Она способна распилить дерево до 50 мм и металлическую трубу до 50 мм. Два выключателя обеспечивают удобное управление инструментом - можно удерживать его за рукоятку или за корпус. Также преимуществом модели является наличие двух кнопок блокировки выключателя - с обеих сторон рукоятки.
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Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
78
Электронная регулировка частоты вращения
да
Скорость вращения
3300 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Сабельная пила Makita CXT JR103DZ - компактный и легкий инструмент с регулировкой скорости. Она способна распилить дерево до 50 мм и металлическую трубу до 50 мм. Два выключателя обеспечивают удобное управление инструментом - можно удерживать его за рукоятку или за корпус. Также преимуществом модели является наличие двух кнопок блокировки выключателя - с обеих сторон рукоятки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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