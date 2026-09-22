Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм
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Характеристики
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм
Пила минициркулярная STURM! CS5012MS 1000Вт, ТПД 125х22.2мм, пропил 48мм Универсальная модель работает с высокой точностью как обычная дисковая пила, но при этом значительно легче и компактнее. Благодаря своей конфигурации инструмент очень прост в обращении и управлении даже одной рукой. При этом модель оснащена верхней рукояткой-кнопкой, посредством которой инструмент оптимально лежит в руке и обеспечивает простое ведение по линии реза и высокую точность при пилении и резке. Обладая исключительной (в своём классе) глубиной пропила - до 48мм пила подходит для торцевания заготовок. Благодаря узкой опорной плите с и расположенным сбоку пильным диском возможно аккуратное пиление вплотную к краю при изготовлении модельного стыка или подгонки картин при укладке фанеры и ламината. Благодаря двигателю мощностью 1000Вт можно выполнять точные пропилы в массивной древесине, твердых ДВП, ДСП или столярных плитах. Устойчивая к деформациям стальная опорная платформа с возможностью установки угла скоса от 90 до 45 градусов обеспечивает высокое качество наклонного реза. Направляющий упор с линейкой для точного пиления «в размер» облегчает труд и повышает качество работ. Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает блокировку от преднамеренного пуска инструмента после сбоя в электропитании. Безопасный сдвигающийся кожух и бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без ключа облегчает работу оператора. Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы. Принудительный выдув пыли из рабочей зоны реза и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшает условия труда. Удвоенное лакирование обмотки и бронированный ротор с арамидной нитью повышает ресурс электродвигателя. Цилиндрический редуктор с косозубым зацеплением обладает низким уровнем шума и минимальной вибрацией, повышает надежность и производительность инструмента. Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ. Безинструментальная блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую установку оснастки. Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом.
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