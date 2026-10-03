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Пила дисковая Зубр ПДП-65 купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая Зубр ПДП-65

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Пила дисковая Зубр ПДП-65 - фото 1
Пила дисковая Зубр ПДП-65 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Пила дисковая Зубр ПДП-65 - фото 1
  • Пила дисковая Зубр ПДП-65 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270958
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пила дисковая Зубр ПДП-65
7 310 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Уровень шума
104.4
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
380x270x210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х22
Вес, кг.
1.44

Описание товара Пила дисковая Зубр ПДП-65

Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-65 применяется для создания пропилов в древесине различных пород. Отличается небольшими размерами и малым весом, что способствует удобной работе. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок имеет возможность подключения пылесоса, позволяя поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.



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Отзывы о товаре Пила дисковая Зубр ПДП-65




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Уровень шума
104.4
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
380x270x210
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Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-65 применяется для создания пропилов в древесине различных пород. Отличается небольшими размерами и малым весом, что способствует удобной работе. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок имеет возможность подключения пылесоса, позволяя поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила дисковая Зубр ПДП-65 - по цене 7310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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