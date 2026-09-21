Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Скорость вращения
3800 об/мин
Емкость аккумулятора
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711336
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
BHK-21Li-185
Уровень шума
85
Комплектация
пила, ключ для смены диска, параллельная направляющая, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, пильный диск, упаковка
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х20
Вес, кг.
3.5
Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ)
Циркулярная пила BORT BHK-21Li-185 станет незаменимым помощником для профессионалов и любителей DIY, обеспечивая высокое качество реза и легкость в использовании. Будь то строительство, ремонт или творчество — этот инструмент поможет вам добиться отличных результатов!
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитПила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55)
-
В наличииЦена 8 880 руб.2220 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал
-
В наличииЦена 9 140 руб. 11 000 руб.2285 руб. в СплитПила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85)
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитДисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитСабельная пила SKIL RS3316, 900Вт
-
В наличииЦена 9 760 руб.2440 руб. в СплитПила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 11 530 руб. 17 280 руб.2883 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500
-
В наличииЦена 11 540 руб.2885 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20...
-
В наличииЦена 11 730 руб.2933 руб. в СплитПила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н)
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитПила сабельная бесщеточная ЗУБР Профессионал (SPB-180-41)
Бренд
Тип пилы
дисковая
Модель
BHK-21Li-185
Уровень шума
85
Комплектация
пила, ключ для смены диска, параллельная направляющая, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, пильный диск, упаковка
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Циркулярная пила BORT BHK-21Li-185 станет незаменимым помощником для профессионалов и любителей DIY, обеспечивая высокое качество реза и легкость в использовании. Будь то строительство, ремонт или творчество — этот инструмент поможет вам добиться отличных результатов!
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ)