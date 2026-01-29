Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
Цепная аккумуляторная пила BORT BKS-4014 представляет собой мощный и универсальный инструмент, специально разработанный для выполнения различных работ по распиловке древесины. Мощная пила оборудована бесщеточным двигателем. При этом она имеет несколько систем безопасности: моментальная остановка при блокировке, защита от случайного запуска – предварительное включение через плату управления, затем механический предохранитель. Длина шины: 355 мм (14 дюймов). Данная длина шины позволяет легко справляться с распиловкой как мелких, так и средних деревьев, а также обрезкой веток. Для надежной фиксации цепной пилы установлен металлический зубчатый упор. Автоматическая смазка: Этот механизм обеспечивает постоянное смазывание цепи во время работы, что значительно увеличивает срок службы как цепи, так и шины. Моментальная остановка: Функция моментальной остановки цепи обеспечивает дополнительную безопасность, позволяя быстро остановить работу пилы в случае необходимости. Напряжение аккумуляторной батареи: 2х18 В. Пила работает от 2-х 18-вольтовых аккумуляторов. Конструкция пилы позволяет использовать аккумуляторные батареи практически любой емкости и размера.
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Достоинства:
Комментарий:
пила понравилась вес с 2 аккумуляторами шестёрками Макита оригинал и полным баком масла 5-300.
Достоинства:
Комментарий:
при доставке пила не пострадала, комплект, как в описании, пришлось доробатывать выступ для паза шины ( нужен напильник), поэтому только четыре звезды , защитный кожух для цепи обрезал до 14 дюймов, есть у него такая метка, надеюсь пила послужит, брал по отзывам
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пила ,на первый взгляд качественная . Жаль конечно что корпус слегка побитый ,наверное доставка такая была ,фото приложу .
Достоинства:
Комментарий:
качественная мощная пилка работать ей одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
огонь, но нужны емкие аккумуляторы ,6а хватает на 40-50резов на морозе 4 гр.,пилил дуб как по маслу.
Достоинства:
Комментарий:
Орегинал! полностью соответствует описанию! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила для деревенского хозяйства. есть бензо штиль 180, сетевая электро 2кВт,маленькая 18в на 6\" и теперь этот BORT. Думаю, 99% задач закроют аккумуляторные пилы, заготовкой дров в лесу не занимаюсь, пиленые дрова заказываю.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ прошёл в заявленные сроки, коробка была под разорванная, но комплект весь на месте, пила не пострадала, так что для меня это не важно, брал себе не на подарок. Немного протестил, работа понравилась, на вес не сильно лëгкая, одной рукой не попилишь. Мне показалось не поступает смазка на цепь, пока не стал разбираться, если что потом добавлю. Пока всë устраивает, как покажет в работе и на сколько хватит, дополню позже. К покупке рекомендую, на первый взгляд, качество хорошее! Хочу добавить, провëл испытания в лесу, свалил сушину в диаметре сантиметров 30,работает не хуже бензиновой, только без лишнего шума. Масло на цепь подаëтся штатно и без работы из бачка не вытекает( как кто писал в отзывах) поэтому подумал, что смазка не идёт, оказалось всё нормально. Есть одит ньюанс, пила очень мощьная и поэтому батареи жрëт с аппетитом. Надо искать мощьные дорогие батареи, хорошей ëмкости, а в остальном я в восторге!!! Не разу не пожалел в приобретении.
Достоинства:
Комментарий:
Пила качественная, пилит хорошо, маслонасос сначало прокачать/покрутить без цепи, резиновое уплотнение между шиной и корпусом есть, смазка на цепь поступает. Но надо понимать, что её сила в аккумуляторах.
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила полный комплект.работает от разных акомуляторов влехкую
Достоинства:
Комментарий:
пока все понравилось, на вид хорошая пила, испытаю может дополню
Достоинства:
Комментарий:
пока акумуляторы не пришли а так навид серьезная штука мощная
Достоинства:
Комментарий:
Пила норм. Акумы от Daewoo подходят и защелкиваются. пластик хороший, сборка хорошая. коробка в хлам была, под подарок такое не годится ...
Достоинства:
Комментарий:
это первая аккумуляторная пила у меня в эксплуатации, сделал пару запилов работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Превзошёл все мои ожидания. Работать очень удобно, не шумит. Только пришлось немного подточить напильником паз куда вставляется полотно. Батарея расходуется экономично.
Достоинства:
Комментарий:
классная пила, пилю ей даже шпалы на дрова. с момента получения заготовил уже более 5 кубов дров ей. докупил к ней ещё одну цепь. та что шла в комплекте уже устала в хлам. С аккумами проблем у меня не было 8 аккумов хватает на весь день непрерывного пилеша).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо пилит, не слишком тяжелая. Успешно заменяет мне сетевую электропилу для не очень толстых деревьев - ну сантиметров в 20-25 нормально, дальше желательно пилу побольше
Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
Достоинства:
Комментарий:
пила понравилась вес с 2 аккумуляторами шестёрками Макита оригинал и полным баком масла 5-300.
Достоинства:
Комментарий:
при доставке пила не пострадала, комплект, как в описании, пришлось доробатывать выступ для паза шины ( нужен напильник), поэтому только четыре звезды , защитный кожух для цепи обрезал до 14 дюймов, есть у него такая метка, надеюсь пила послужит, брал по отзывам
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пила ,на первый взгляд качественная . Жаль конечно что корпус слегка побитый ,наверное доставка такая была ,фото приложу .
Достоинства:
Комментарий:
качественная мощная пилка работать ей одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
огонь, но нужны емкие аккумуляторы ,6а хватает на 40-50резов на морозе 4 гр.,пилил дуб как по маслу.
Достоинства:
Комментарий:
Орегинал! полностью соответствует описанию! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила для деревенского хозяйства. есть бензо штиль 180, сетевая электро 2кВт,маленькая 18в на 6\" и теперь этот BORT. Думаю, 99% задач закроют аккумуляторные пилы, заготовкой дров в лесу не занимаюсь, пиленые дрова заказываю.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ прошёл в заявленные сроки, коробка была под разорванная, но комплект весь на месте, пила не пострадала, так что для меня это не важно, брал себе не на подарок. Немного протестил, работа понравилась, на вес не сильно лëгкая, одной рукой не попилишь. Мне показалось не поступает смазка на цепь, пока не стал разбираться, если что потом добавлю. Пока всë устраивает, как покажет в работе и на сколько хватит, дополню позже. К покупке рекомендую, на первый взгляд, качество хорошее! Хочу добавить, провëл испытания в лесу, свалил сушину в диаметре сантиметров 30,работает не хуже бензиновой, только без лишнего шума. Масло на цепь подаëтся штатно и без работы из бачка не вытекает( как кто писал в отзывах) поэтому подумал, что смазка не идёт, оказалось всё нормально. Есть одит ньюанс, пила очень мощьная и поэтому батареи жрëт с аппетитом. Надо искать мощьные дорогие батареи, хорошей ëмкости, а в остальном я в восторге!!! Не разу не пожалел в приобретении.
Достоинства:
Комментарий:
Пила качественная, пилит хорошо, маслонасос сначало прокачать/покрутить без цепи, резиновое уплотнение между шиной и корпусом есть, смазка на цепь поступает. Но надо понимать, что её сила в аккумуляторах.
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила полный комплект.работает от разных акомуляторов влехкую
Достоинства:
Комментарий:
пока все понравилось, на вид хорошая пила, испытаю может дополню
Достоинства:
Комментарий:
пока акумуляторы не пришли а так навид серьезная штука мощная
Достоинства:
Комментарий:
Пила норм. Акумы от Daewoo подходят и защелкиваются. пластик хороший, сборка хорошая. коробка в хлам была, под подарок такое не годится ...
Достоинства:
Комментарий:
это первая аккумуляторная пила у меня в эксплуатации, сделал пару запилов работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Превзошёл все мои ожидания. Работать очень удобно, не шумит. Только пришлось немного подточить напильником паз куда вставляется полотно. Батарея расходуется экономично.
Достоинства:
Комментарий:
классная пила, пилю ей даже шпалы на дрова. с момента получения заготовил уже более 5 кубов дров ей. докупил к ней ещё одну цепь. та что шла в комплекте уже устала в хлам. С аккумами проблем у меня не было 8 аккумов хватает на весь день непрерывного пилеша).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо пилит, не слишком тяжелая. Успешно заменяет мне сетевую электропилу для не очень толстых деревьев - ну сантиметров в 20-25 нормально, дальше желательно пилу побольше