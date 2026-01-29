Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)

Источник: Я ндекс Маркет

Николай К.



Заказ прошёл в заявленные сроки, коробка была под разорванная, но комплект весь на месте, пила не пострадала, так что для меня это не важно, брал себе не на подарок. Немного протестил, работа понравилась, на вес не сильно лëгкая, одной рукой не попилишь. Мне показалось не поступает смазка на цепь, пока не стал разбираться, если что потом добавлю. Пока всë устраивает, как покажет в работе и на сколько хватит, дополню позже. К покупке рекомендую, на первый взгляд, качество хорошее! Хочу добавить, провëл испытания в лесу, свалил сушину в диаметре сантиметров 30,работает не хуже бензиновой, только без лишнего шума. Масло на цепь подаëтся штатно и без работы из бачка не вытекает( как кто писал в отзывах) поэтому подумал, что смазка не идёт, оказалось всё нормально. Есть одит ньюанс, пила очень мощьная и поэтому батареи жрëт с аппетитом. Надо искать мощьные дорогие батареи, хорошей ëмкости, а в остальном я в восторге!!! Не разу не пожалел в приобретении.