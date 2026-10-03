Пила дисковая Зубр ПДП-55
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1300
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб.
В наличии
Код товара: 280907
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 450 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1300
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Габариты без упаковки
355x250x210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х20
Вес, кг.
4.95
Описание товара Пила дисковая Зубр ПДП-55
Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-55 предназначена для пиления древесины под различными углами, а также под наклоном. Благодаря небольшим габаритам и малому весу удобна в эксплуатации. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Наличие патрубка с возможностью подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. За счет блокировки шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1300
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Развернуть
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Габариты без упаковки
355x250x210
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-55 предназначена для пиления древесины под различными углами, а также под наклоном. Благодаря небольшим габаритам и малому весу удобна в эксплуатации. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Наличие патрубка с возможностью подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. За счет блокировки шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила дисковая Зубр ПДП-55 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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