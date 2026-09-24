Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d190 мм, 1600Вт, (ПД-65)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Скорость вращения
4700 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб.
В наличии
Код товара: 674747
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5 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Уровень шума
104
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4700 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Габариты без упаковки
345х255х260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х25
Вес, кг.
4.9
Описание товара Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d190 мм, 1600Вт, (ПД-65)
Дисковая пила ЗУБР ПД-65 предназначена для домашних мастеров. Система пылеудаления сохраняет чистоту рабочего пространства и защищает пользователя от мелкой стружки и пыли. Предусмотрены два защитных кожуха диска для предотвращения травм оператора во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Уровень шума
104
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4700 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Габариты без упаковки
345х255х260
Развернуть
Страна производитель
Китай
Дисковая пила ЗУБР ПД-65 предназначена для домашних мастеров. Система пылеудаления сохраняет чистоту рабочего пространства и защищает пользователя от мелкой стружки и пыли. Предусмотрены два защитных кожуха диска для предотвращения травм оператора во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d190 мм, 1600Вт, (ПД-65) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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