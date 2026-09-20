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Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi

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Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 1
Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 2
Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 3
Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 4
Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4800 об/мин
  • Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 1
  • Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 2
  • Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 3
  • Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 4
  • Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659849
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Уровень шума
108
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х58х45
Вес, кг.
18

Описание товара Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi

Торцовочная пила Ryobi RTMS1800-G с мощностью 1800 Вт оборудована литым алюминиевым столом, который в совокупности с лазерным указателем линии реза обеспечивает высокую точность распила. Увеличение рабочего ресурса электроинструмента и удобство его эксплуатации гарантирует система плавного пуска. Модель стала обладательницей эргономичной рукоятки, благодаря которой ей невероятно комфортно работать. Пила имеет электронную защиту двигателя, обеспечивающую ему долговечность. Вес представленной модели соответствует 26.8 кг. Торцовочная пила Ryobi RTMS1800-G демонстрирует высокую производительность на уровне 4800 об/мин, благодаря чему она идеально подходит для бытового использования. Устройство оснащается пильным диском с наружным диаметром 254 мм и размером посадочного отверстия 30 мм. Подключаемый к инструменту пылесборник поможет содержать рабочее место в чистоте. Для питания прибора его необходимо подключить к бытовой электросети с напряжением 220 В. Блокировка шпинделя, реализованная в представленной модели, препятствует прокручиванию диска после остановки двигателя.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Уровень шума
108
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Развернуть
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Ryobi RTMS1800-G с мощностью 1800 Вт оборудована литым алюминиевым столом, который в совокупности с лазерным указателем линии реза обеспечивает высокую точность распила. Увеличение рабочего ресурса электроинструмента и удобство его эксплуатации гарантирует система плавного пуска. Модель стала обладательницей эргономичной рукоятки, благодаря которой ей невероятно комфортно работать. Пила имеет электронную защиту двигателя, обеспечивающую ему долговечность. Вес представленной модели соответствует 26.8 кг. Торцовочная пила Ryobi RTMS1800-G демонстрирует высокую производительность на уровне 4800 об/мин, благодаря чему она идеально подходит для бытового использования. Устройство оснащается пильным диском с наружным диаметром 254 мм и размером посадочного отверстия 30 мм. Подключаемый к инструменту пылесборник поможет содержать рабочее место в чистоте. Для питания прибора его необходимо подключить к бытовой электросети с напряжением 220 В. Блокировка шпинделя, реализованная в представленной модели, препятствует прокручиванию диска после остановки двигателя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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