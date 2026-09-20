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Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi

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Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 1
Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 2
Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 3
Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 4
Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 5
Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4800 об/мин
  • Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 1
  • Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 2
  • Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 3
  • Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 4
  • Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 5
  • Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659858
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Уровень шума
110
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
254
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х51х49
Вес, кг.
20.12

Описание товара Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi

Торцовочная пила Ryobi EMS254L разработана для стационарного размещения. Данное оборудование применяется для распила древесины и различных материалов на ее основе. Дополнительно можно установить пильные диски для обработки пластика или металла. Мощность представленного оснащения составляет 2000 Вт. Торцовочная пила Ryobi EMS254L выдает до 4500 оборотов в минуту. Производительности этой модели достаточно для распила различных деталей. В торцовочную пилу устанавливается диск с диаметром 254 мм. Подобрать подходящую оснастку легко, вы сможете без проблем найти ее в продаже. Присутствует функция блокировки шпинделя, благодаря ей ускоряется замена пильных дисков. В торцовочную пилу встроен лазерный маркер. С его помощью можно обозначить линию распила заготовок, повышается точность выполняемых работ. Двигатель получил электронную защиту, предотвращается его поломка под нагрузками.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Уровень шума
110
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
254
Пылесборник
да
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Ryobi EMS254L разработана для стационарного размещения. Данное оборудование применяется для распила древесины и различных материалов на ее основе. Дополнительно можно установить пильные диски для обработки пластика или металла. Мощность представленного оснащения составляет 2000 Вт. Торцовочная пила Ryobi EMS254L выдает до 4500 оборотов в минуту. Производительности этой модели достаточно для распила различных деталей. В торцовочную пилу устанавливается диск с диаметром 254 мм. Подобрать подходящую оснастку легко, вы сможете без проблем найти ее в продаже. Присутствует функция блокировки шпинделя, благодаря ей ускоряется замена пильных дисков. В торцовочную пилу встроен лазерный маркер. С его помощью можно обозначить линию распила заготовок, повышается точность выполняемых работ. Двигатель получил электронную защиту, предотвращается его поломка под нагрузками.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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