Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659858
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi
Торцовочная пила Ryobi EMS254L разработана для стационарного размещения. Данное оборудование применяется для распила древесины и различных материалов на ее основе. Дополнительно можно установить пильные диски для обработки пластика или металла. Мощность представленного оснащения составляет 2000 Вт. Торцовочная пила Ryobi EMS254L выдает до 4500 оборотов в минуту. Производительности этой модели достаточно для распила различных деталей. В торцовочную пилу устанавливается диск с диаметром 254 мм. Подобрать подходящую оснастку легко, вы сможете без проблем найти ее в продаже. Присутствует функция блокировки шпинделя, благодаря ей ускоряется замена пильных дисков. В торцовочную пилу встроен лазерный маркер. С его помощью можно обозначить линию распила заготовок, повышается точность выполняемых работ. Двигатель получил электронную защиту, предотвращается его поломка под нагрузками.
Торцовочная пила Ryobi EMS254L разработана для стационарного размещения. Данное оборудование применяется для распила древесины и различных материалов на ее основе. Дополнительно можно установить пильные диски для обработки пластика или металла. Мощность представленного оснащения составляет 2000 Вт. Торцовочная пила Ryobi EMS254L выдает до 4500 оборотов в минуту. Производительности этой модели достаточно для распила различных деталей. В торцовочную пилу устанавливается диск с диаметром 254 мм. Подобрать подходящую оснастку легко, вы сможете без проблем найти ее в продаже. Присутствует функция блокировки шпинделя, благодаря ей ускоряется замена пильных дисков. В торцовочную пилу встроен лазерный маркер. С его помощью можно обозначить линию распила заготовок, повышается точность выполняемых работ. Двигатель получил электронную защиту, предотвращается его поломка под нагрузками.
Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная EMS254L 5133001202 Ryobi