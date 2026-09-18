Дисковая пила DeWalt DWE576K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 222086
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
99
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Тормоз двигателя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х25
Вес, кг.
3.7
Описание товара Дисковая пила DeWalt DWE576K
Дисковая пила DeWalt DWE 576 K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает внушительную производительность. Угол реза регулируется от 0 до 57 градусов. Глубина пропила составляет 61 мм. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении. Данная модель поставляется в кейсе.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
99
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Тормоз двигателя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Дисковая пила DeWalt DWE 576 K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает внушительную производительность. Угол реза регулируется от 0 до 57 градусов. Глубина пропила составляет 61 мм. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении. Данная модель поставляется в кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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