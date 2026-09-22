Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734
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Характеристики
Описание товара Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734
Электрическая пила Ryobi — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения разнообразных задач по распиловке. Данная модель относится к категории погружных пил и производится в Китае, обеспечивая надежное сочетание инновационных технологий и доступной цены. Пила оснащена диском диаметром 165 мм с посадочным отверстием 15,87 мм, что делает её универсальным выбором для работы с различными материалами. Максимальная глубина распила по дереву составляет 54 мм, что позволяет выполнять широкий спектр задач быстро и без лишних усилий. Инструмент функционирует на аккумуляторе типа Li-Ion, что обеспечивает мобильность и комфорт в работе без необходимости в подключении к электросети. Важно отметить, что аккумулятор в комплект не входит, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящую опцию питания. С уровнем шума 94,51 дБ, пила Ryobi демонстрирует оптимальное сочетание мощности и комфорта в эксплуатации, а её вес составляет всего 3,2 кг, что упрощает управление инструментом и снижает утомляемость во время продолжительной работы. Эта пила Ryobi станет надежным помощником как для домашних мастеров, так и для профессионалов, предоставляя все необходимые функции для достижения отличных результатов.
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