Top.Mail.Ru
Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 1
Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 2
Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 3
Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 4
Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 5
Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила монтажная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3800 об/мин
  • Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 1
  • Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 2
  • Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 3
  • Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 4
  • Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 5
  • Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659856
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Пила монтажная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х44х36
Вес, кг.
18.95

Описание товара Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG

С помощью пилы отрезной AEG SMT355 проводится оперативная обработка заготовок. Эта модель обладает адекватными размерами и много места для нее не потребуется. Прорезиненные ножки гасят возникающие при работе вибрации и гарантируют прочную фиксацию оборудования. Пила AEG SMT355 имеет длинный кабель на 4 метра. Оборудование можно без проблем подключить к ближайшей розетке в помещении. Мощность у данного устройства значительная – 2300 Вт. В пилу ставится диск с посадочным размером 25.4 мм и диаметром 355 мм. Он поставляется вместе с оборудованием, а при необходимости вы найдете подходящую оснастку в продаже для его замены. Разгон диска происходит до скорости 3800 оборотов в минуту. Производительность у оборудования высокая, оснастка уверенно справляется с резкой заготовок на части. Блокировка шпинделя – полезная опция для отрезной пилы. Благодаря ей ускоряется и облегчается замена диска в инструменте. В конструкцию установлен защитный кожух. Он ограждает оператора от стружки и острого диска, вращающегося на большой скорости. В пилу встроен отсек для хранения ключей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Пила монтажная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью пилы отрезной AEG SMT355 проводится оперативная обработка заготовок. Эта модель обладает адекватными размерами и много места для нее не потребуется. Прорезиненные ножки гасят возникающие при работе вибрации и гарантируют прочную фиксацию оборудования. Пила AEG SMT355 имеет длинный кабель на 4 метра. Оборудование можно без проблем подключить к ближайшей розетке в помещении. Мощность у данного устройства значительная – 2300 Вт. В пилу ставится диск с посадочным размером 25.4 мм и диаметром 355 мм. Он поставляется вместе с оборудованием, а при необходимости вы найдете подходящую оснастку в продаже для его замены. Разгон диска происходит до скорости 3800 оборотов в минуту. Производительность у оборудования высокая, оснастка уверенно справляется с резкой заготовок на части. Блокировка шпинделя – полезная опция для отрезной пилы. Благодаря ей ускоряется и облегчается замена диска в инструменте. В конструкцию установлен защитный кожух. Он ограждает оператора от стружки и острого диска, вращающегося на большой скорости. В пилу встроен отсек для хранения ключей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...